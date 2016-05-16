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Sancaktepe'deki bombalı saldırıya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 2 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

16 Mayıs 2016 18:15

Sancaktepe'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 2 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sancaktepe'de askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında park halindeki patlayıcı yüklü bir aracın uzaktan infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında, 5'i asker 3'ü sivil 8 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, aralarında bomba yüklü aracı saldırı noktasına park ederek bombayı uzaktan kumandayla patlattığı öne sürülen İ.İ'nin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, PKK üyesi 6 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'ne sevk edilmişti.

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