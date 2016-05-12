Sancaktepe'de kışla yakınında patlama; 5'i asker 8 kişi yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de Kara Havacılık Alay Komutanlığı kışlasının yakınında bir araçta patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, patlamada 5'i asker 3'ü sivil olmak üzere 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Askeri kaynaklar, aracın askeri araca 20 metre mesafade patladığını açıkladı. Patlamanın meydana geldiği cadde trafiğe kapatıldı. İnceme ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Genelkurmay: Alçakça saldırıyı lanetliyoruz

Askeri servis aracının geçişi sırasında gerçekleşen bombalı araçla saldırıya ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı şiddetle lanetliyoruz" dendi.

Askeri kaynakların açıklaması şöyle:

“Samandıra Kışlası’na 300 metre mesafede bir araç patlatılmış, araca yaklaşmakta olan 20 metre mesafedeki servis aracında bulunan sivil şoför ile 4 asker toplam 5 kişi hafif yaralandı. Ayakta tedavileri devam ediyor.”

Saldırıda yaralanan 8 kişinin isimleri de belli oldu. Hastanelerden edinilen bilgiye göre, patlamada hafif şekilde yaralanan Piyade Teğmen Emre Dede, Piyade Üstçavuş İsmail Küçük, Piyade Astsubay Orkun Sert, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Eray Dinçer, Piyade Uzman Çavuş İbrahim Bulut, Astsubay Erkan Kök, servis şoförü Hasan Demirci ve yoldan geçen 15 yaşındaki Sercan Özkul Sancaktepe'deki özel Via Hospital'da tedavi altına alındı.

Kolunda ve bacağında ciddi hasar bulunan Dilek Aydın (39) ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Sancaktepe Via Hospital'da tedavi gören yaralılardan Piyade Teğmen Emre Dede, Piyade Üstçavuş İsmail Küçük ve Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Eray Dinçer'in tedbir amacıyla bu gece hastanede kalacağı öğrenildi.

CNN TÜRK muhabiri Hakan Tunç, ilk gelen bilgilere göre bombalı bir aracın uzaktan patlatıldığını söyledi. Tunç, patlamanın Samandıra Kışlası yakınında olduğunu kaydetti.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ise, 6 asker ve 1 sivilin ayakta tedavi edildiğini belirterek, "Askeri garnizondan servis aracı çıkarken yakın bir mesafede bir aracın patladığı görgü tanıkları tarafından ifade edildi. Durumu ağır olan birisi yok. Şu anda patlama noktasında askeri garnizonun çıkış noktasına yakın bir yer. Açık bir alan orası, geniş bir cadde. Askeri garnizondan 500 metre-300 metreden görülebilir" dedi.

Uzaktan kumandayla patlatıldı



Patlamanın ardından olay yerine giden çok sayıda polis ekibi, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Askeri kaynakların verdiği bilgiye göre, saldırı bomba yüklü aracın askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatılması sonucu meydana geldi.

Olay yerinden ilk görüntüler şöyle:



Olaydan sonra yaşanan anlar şöyle: