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Dünya Sancaktepe saldırısını böyle gördü

Saldırıda 5'i asker 8 kişi yaralanırken AFP, haberi 'son dakika' olarak duyurdu

12 Mayıs 2016 20:54

Dünyanın önemli haber ajansları Sancaktepe’de 5’i asker 8 kişinin yaralandığı saldırıyı 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu.

Reuters haber ajansı CNN Türk televizyonuna dayandırdığı haberde İstanbul'daki askeri servis aracına bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Olayda yaralıların olduğunu aktaran ajans, ambulansların bölgeye ulaştığını yazdı. Reuters aynı zamanda son altı ay içerisinde İstanbul ve Ankara'daki saldırıları hatırlattı.

AFP haber ajansı da haberi 'son dakika' geçerek takipçilerine duyurdu. Yaralılar olduğunu bildiren ajans askeri servis aracının hedef olduğunu aktardı.

AP ise DHA'ya dayandırdırığı haberinde Sancaktepe'deki saldırıda yaralılar olduğunu yazdı.

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