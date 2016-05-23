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Sancaktepe'de öldürülen Dilan Kortak soruşturmasına takipsizlik!

Kortak 4 Aralık'ta evine düzenlenen baskında öldürülmüştü

23 Mayıs 2016 14:07

İstanbul’da Sancaktepe'de evine düzenlenen baskında öldürülen Dilan Kortak'ın soruşturmasında takipsizlik kararı verildi. 

Sancaktepe'ye bağlı Dumanlar Sokak'ta polis tarafından 4 Aralık 2015'te evine düzenlenen baskında öldürülen Dilan Kortak soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.

Kotak Ailesi avukatları, Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürüttüğü soruşturmada, dosya üzerindeki gizlilik kararını geçen süreye rağmen kaldırmadan takipsizlik kararı verdiğini söyledi. 

Sancaktep’de hayatını kaybeden Dilan Kortak İzmir’de toprağa verildi

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