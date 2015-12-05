Sancaktep’de hayatını kaybeden Dilan Kortak İzmir’de toprağa verildi

Sancaktepe'de hayatını kaybeden Dilan Kortak'ın cenazesi İzmir'in Buca İlçesi Gökdere Köyü'nde toprağa verildi. Cenazeye katılanlar kortejle yürümek isteyince, polis TOMA, zırhlı araçlar ve çevik kuvvetle önlem aldı. 3 saat süren bekleyişin ardından cenazeye katılanlar araçlarına binince kriz çözüldü.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Sancaktepe'de polisin PKK hücre evi diye açıkladığı bir daireye yaptığı baskında öldürülen Dilan Kortak'ın cenazesi otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından dün ailesi tarafından havayolu ile İzmir'e getirildi. Ailenin 6 çocuğundan en küçüğü olan Dilan Kortak'ın cenazesi bugün Karabağlar İlçesi Şeyh Ahmet Camii'ne getirildi.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP İzmir İl Başkanı Cavit Uğur, Kortak'ın ailesi ve yakınlarının katıldığı yaklaşık 300 kişi, ellerinde ölen Kotan'ın fotoğrafını tutup, çeşitli sloganlar attı. Kılınan namazın ardından Dilan Kotan'ın, tabutu kadınlar tarafından cenaze arabasına kondu.

Kalabalık, cenaze arabasının önünde kortej oluşturup, Dilan Kotan'ın cenazesini oturduğu eve kadar yürüyerek götürmek istedi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, grubun bu şekilde yürümesinin '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet' suçunu kapsadığını, cenaze arabası ile araçların geçişine izin verileceğini, kalabalığın araçlarına binmesi için anons yaptı. Grup, anonslara rağmen düzenini bozmadı. Grupla polis arasındaki gerginlik yaklaşık 3 saat sürdü.