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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AKP kongresi dönüşü trafik kazası geçirdi

24 Mart 2021 17:20

AKP kongresinden dönen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü trafik kazası geçirdi. Hafif yaralanan Döğücü tedavi altına alındı.

İstanbul Sancaktepe'nin AKP'li Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdi.

Döğücü'nün kaza geçirdiğini Twitter hesabından duyuran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım "Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Kazada hafif yaralanan Başkan Döğücü, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Umuttepe Kampüsü'nde tedavi altına alındı.

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