Özlem Zengin TBMM'den partiye, Mahir Ünal partiden TBMM'ye çekiliyor; işte bazı eski isimlerin de girdiği Erdoğan'ın MKYK listesi

T24 Haber Merkezi

7. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştiren AKP'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kadrosu aday listesi de belli oldu. Listede AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MKYK asil üye adayları listesinde yer alırken, Mahir Ünal da TBMM'ye çekiliyor. AKP'nin yeni genel başkan vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş oldu.

Geçmiş dönem MKYK'da bulunan Ali İhsan Yavuz, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, , Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya,Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik,Öznur Çalık, Vedat Demiröz asil üye aday listesinde de yer aldı.

Ayşe Böhürler, Bekir Bozdağ, Binali Yıldırım, Metin Külünk, Şamil Tayyar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin kaybedilmesiyle eleştirilen eski AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da listenin dikkat çeken isimleri arasında.

"FETÖ'yle iş birliği yaptık" diyen Emre Cemil Ayvalı, yedek listede

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı da yapmış olan Emre Cemil Ayvalı, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üye Adayları arasında yer aldı.

Emre Cemil Ayvalı, CNN Türk yayınındaki FETÖ itirafıyla gündeme gelmişti. Ayvalı, “İktidara geldiğimde sanki kendi kadrolarım vardı da çok muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Hayır. Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık” demişti.

AKP MKYK aday listesi şöyle: