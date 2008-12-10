Sancak köylülerinin İngilizce merakı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinin Sarıcak köyünde yaşayan 50 yaş üstü herkes bir yabancı dili konuşuyor. Yıllar önce bölgelerine petrol çıkarmak için gelen şirketlerde işe başlayan yaşlı amcalar, İngilizce, Fransızca ve Almancayı mektepli torunlarından daha iyi konuşuyor.



Yabancılarla sıkı dostluklar edinen köylüler, zaman zaman bir araya gelip yıllar önce öğrendiği yabancı dilini unutmamaya çaba gösteriyor.



Diyarbakır'ın Tırkan bölgesi olarak bilinen Büyükkadı ve Sarıcak köyü kırsalında Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları'nın (TPAO) yanı sıra birçok yabancı yatırım petrol ile ilgili çalışma yaptı. Fransız Shell, Amerikan Alaaddın Mıddleest, Alman Dowel gibi çok sayıda şirketin bu bölgede petrol arama çalışması yapması vatandaşların yabancı dil öğrenmeleri için fırsat oldu. Şirketlerin açtığı şantiyelerde işe başlayan bölge halkı, yurtdışından gelen İngiliz, Fransız, Alman vatandaşı personeli sayesinde yabancı dil öğrendi. Şirketler, petrol arama çalışmasını ilk başlattıkları köylerde 1960-1970 yılları arasında birçok vatandaşı işe aldı. Güvenlik görevlisi, kontrol personeli, aşçı ve bekçi olarak işe başlayan köylü, dışarıdan gelen şirket personeliyle sıkı dostluk kurdu. Şirket çalışanları köy halkından Türkçeyi, köylüler de çalışanlardan İngilizce, Almanya ve Fransızcayı öğrendi.



Alcık Köyü Muhtarı Hasan Sezgin de 1965 yılında Tırkan bölgesindeki bir yabancı şirkete güvenlik görevlisi olarak işe alınmış. Şirketin Fransız ve İngiliz personeliyle sıcak dostluklar kuran Sezgin, şunları söylüyor: "Onlar bizden Türkçe ve Kürtçe, bizler onlardan Fransızca ve İngilizce öğrendik. Anadolu'nun misafirperverliğini gösterdik."



Emekliliğinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen İngilizce ve Fransızca konuşabildiğini anlatan Sezgin, köylülerin çoğunun kendisi gibi dil bildiğini belirtiyor. Alcık köylülerinden Mehmet Çekinkaya da Almanca ve Fransızca konuşuyor. 1970 yılında TPAO'nun açtığı petrol kuyularında işe başlayan daha sonra yabancı şirkete geçen Çekinkaya, dil öğrenmek için çaba harcamadığını, bulunduğu ortamda kendiliğinden öğrendiğini dile getiriyor. Sarıcak köyü mezrasında ikamet eden ve İngilizceyi çok iyi konuşabilen Fahrettin Kızıl ise 5 yıl önce bir Alman şirketinden emekli olmuş. İlk işe alındığında şirketin kendisini Avrupa'ya kursa gönderdiğini anlatan Kızıl, Almanya ve İngiltere'de arkadaşlarının bulunduğunu ve bunlarla İngilizce mektuplaştığını ifade ediyor. Muhtar Hasan Sezgin'in verdiği bilgiye göre, petrol şirketleri sayesinde yabancı dil öğrenen çok sayıda genç yurtdışında çalışmaya başladı. Başta Kuzey Irak olmak üzere birçok uluslararası kuruluşta köyden giden gençlerin çalıştığını anlatan Sezgin, köydeki gençlerin neredeyse tamamının lise ve üniversite mezunu olduğunu anlatıyor.



