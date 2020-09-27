Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye'nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Covid-19'la ilgili aşı çalışmalarında hayvan denemelerinin tamamlandığını, insan denemeleri kısmına gelindiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Koronavirüse karşı 'Covidsera' isimli antiserum çalışması yapan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesindeki Vetal Aşı Fabrikası'nda incelemede bulundu.

Atlardan antikor elde ederek Covid-19’a karşı Covidsera antiserum çalışmasında sona gelen Vetal’i gezen ve laboratuvarları inceleyen Varank, firmanın alt yapısıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Fabrikadaki incelemenin ardından aşı çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Varank, Türkiye’nin aşı çalışmalarında diğer ülkelerden geri kalır bir yanı olmadığını, 3 aşıda insan denemeleri seviyesine gelindiğini belirtti.

"3 aşı projemizde sona geldik diyebiliriz"

Varank, "Hem aşı geliştirme hem de ilaç geliştirme projelerimiz büyük bir kararlılıkla, bilim insanlarımızın üstün gayretleriyle devam ediyor. Aşı geliştirme çalışmalarında 2 projede hayvan denemelerini tamamladık. İnsan denemeleri kısmına geldik. Osman Erganiş hocamız burada, oda bizimle beraber. Oda inaktifvirüs aşısında, çalışmalarında son noktaya geldi. Dosyalarını Sağlık Bakanlığına teslim etmek üzere. Yani 3 aşı projemizde sona geldik diyebiliriz. Tabii ki bu aşıların geliştirilmesi yanında bunların üretimi de önemlidir. Bunları Türkiye’de üretebilmek için alt yapıya sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. İşte burada Vetal bizim önemli bir adayımız. Buradaki tesislerin Sağlık Bakanlığımızın sertifiye etmesinden sonra buradaki tesisler insan aşısı üretmek için de çok rahat bir şekilde kullanılabilecek. Biz Sağlık Bakanlığımız ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Ekipler geldi bu tesisleri ziyaret etti. İnşallah buradaki sertifikasyon çalışmalarından sonra insan denemesi aşamasına gelen çalışmalarımızın burada üretimini yapıp Faz1 aşamasına geçmek istiyoruz” dedi.

Aşı çalışmalarından çok kısa sürede Faz1 seviyesine geçileceğini aktaran Varank, "Aslında hayvan denemeleri tamamlanmış aşılarımız var. Sağlık Bakanlığı'na dosyalarımız teslim edildi. Sağlık Bakanımızın öncülüğünde, onlarda gerekli değerlendirmeleri hızlı bir biçimde yapıyorlar. Çok kısa bir süre içerisinde Faz1’e geçebileceğimize biz inanıyoruz. Yeter ki bu süreçler biran önce tamamlansın. Bunun gibi önemli tesislerde de en azından Faz1, Faz2 aşamalarında kullanılacak aşılar üretilebilsin. Biz kısa bir süre içerisinde insan denemelerine başlayabileceğimize inanıyoruz” açıklamasında bulundu.