Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli aşı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Koronavirüs tehdidine karşı ilk günden itibaren teyakkuz halindeyiz. Spesifik olarak aşıya odaklandık. Buradaki yenilikçi fikirlerden netice alacağımız konusunda ümitliyiz'' dedi.

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda, aşı geliştirmek amacıyla yürütülen Ar-Ge projelerine yönelik toplantıya başkanlık etti. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yanı sıra TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu ile Ankara, Boğaziçi, Ege ve Erciyes üniversitelerinden temsilciler katıldı.

Bakan Varank, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, aşı geliştirme alanında Türkiye'de yürütülen faaliyetleri ve gelecek dönemde atılacak adımları değerlendireceklerini söyledi.

''Teyakkuz halindeyiz''

Kovid-19 tehdidine karşı ilk günden itibaren teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Varank, Sağlık Bakanlığı'nın tam bir seferberlik halinde salgını kontrol altında tutmak için çalıştığını hatırlattı. Varank, sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle gayret gösterdiğini ve bilim insanlarının da kapasitelerini ve yeteneklerini bu global tehdidi yenmek için kullandığını dile getirdi.

"Spesifik olarak aşıya odaklandık''

Varank, toplantıyı, ilk toplantı sonrası gelişen fikirlerin ve çalışmaların takibiyle koordinasyonu için yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Spesifik olarak aşıya odaklandık. Buradaki yenilikçi fikirlerden netice alacağımız konusunda ümitliyiz. Salgın tehdidine karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımız yekvücut oldu. Oldukça hızlı ve etkin karar alabilen bir koordinasyon mekanizmasına sahibiz."

Vatandaşları bireysel önlemlerin ihmal edilmemesi konusunda uyaran Varank, resmi açıklamalar dışında hiçbir kaynağa itibar edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.