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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Makro göstergelerdeki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor

07 Ağustos 2020 16:22

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, doların rekor üstüne rekor kırmasının ardından yaptığı açıklamasında, makro göstergelerdeki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmadığını belirterek, "Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız" dedi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ekonomik göstergelerdeki hareketliliğe değindi.

Makro göstergelerdeki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmadığını vurgulayan Varank, "Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla, Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Varank, "Ne yazık ki 'Ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler' diyenler, ellerini ovuşturarak bekleyenler var. Derdi memleket olmayandan ne vatana ne de millete fayda gelir. Bu zihniyet zillete mahkumdur" ifadelerini kullandı. 

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