Sanayi üretiminde son bir yılın en sert düşüşü!

Ekim ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,8 düştü. Beklentiler yüzde 1 düşüş yaşanacağı yönündeydi. Böylece sanayi üretimi aylık bazda son 1 yılın en sert düşüşünü yaşadı.

TÜİK sanayi üretim verilerini açıkladı. Ekim ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1.8 azaldı. Beklentiler üretimin yüzde 1 düşeceği yönündeydi. Yıllık sanayi üretimindeki artış ise yüzde 2.6'da kaldı.



Bu verilerle aylık sanayi üretimi son 1 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Daha önce Ekim 2013'te sanayi üretimi yüzde 3 düşmüştü.



2014 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 düştü.

Dolar düştü



Verilerin ardından dolar 2.2710 TL'ye yükselerek 11 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Cuma günü ABD'de aylık 321 bin istihdam yaratılmasının ardından dolar 2.23 TL'den 2.26 TL'ye çıkmıştı.