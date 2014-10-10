Sanayi üretimi beklentileri aştı, 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Ekonominin önemli göstergelerinden birisi olan sanayi üretimi ağustos ayında yüzde 5,2 arttı. Sanayici fabrikasının bakım ayı olarak gördüğü ağustosta üretimin artmasından memnun.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise temmuza göre yüzde 1,4 azaldı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada, ağustosta bir önceki aya göre imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2 azaldı, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0,3 arttı.

Yüzde 4,8 bekleniyordu

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ağustosta yıllık bazda, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 11,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 7,7 arttı.

Anadolu Ajansı'nın sanayi üretimi beklenti anketinde, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi beklentisinin ortalaması yüzde 4,8, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi beklentisinin ortalaması yüzde eksi (-) 1,75 olmuştu.

Tatil ayında üretim arttı

Al Jazeera’ya bir açıklama yapan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, fabrikaların bakımının yapıldığı ağustos ayında sanayi üretimi rakamlarının yüksek gelmesinden memnun olduklarını söyledi.

Zeytinoğlu bu konuda şu açıklamayı yaptı:

“Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksinin bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artması iyi bir veri. Bir önceki ay olan temmuz ayına göre bir miktar düşüş var ama bu çok önemli değil. Çünkü özellikle bölgemizde ağustos ayı tatil ayıdır. Ağustosta fabrikalar bakıma alınır. Bu nedenle bu verinin artmasını önemli görüyorum.

Ancak ihracat ve kapasite kullanım oranlarımızın yatay kalması iyi değil. Sanayi üretiminin büyümeye etkisi ne olacak onu bekleyip görmek gerekiyor. 2014 için büyüme rakamı yüzde 5’ten yüzde 3,3’e revize edildi. Eylül ayı verileri gelince üçüncü çeyrek sonuçları da ortaya çıkacaktır. Yüzde 3,3 büyüme tutturulabilir bir rakam. Düşük görünüyor ama Avrupa’nın büyüme rakamlarıyla kıyaslayınca oldukça yüksek bir rakam.

Bizim asıl sıkıntımız etrafımızdaki ülkelerde yaşanan karışıklık. Çünkü en büyük ticareti bu ülkelerle yapıyoruz”