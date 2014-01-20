Sanayi tüpü dolum tesislerinin yüzde 20'si standartlara aykırı çıktı

Türkiye genelinde sanayi tüpü dolum tesislerine yönelik yapılan kapsamlı denetimde ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Denetlenen 173 sanayi gazı dolum tesisinin 36’sı uygunsuz bulundu. Bunlardan 22’sinin faaliyeti durduruldu. Uygunsuz bulunan tüpler ise imha edildi.

Zaman'dan İsa Sezen'in haberine göre, 3 yıl önce Ankara’da meydana gelen patlamalarda 20 kişinin ölmesi sanayi tüpleri ve dolum tesislerinde yaşanan ihmalleri gündeme getirmişti. Bu patlamayla ilgili dava halen devam ederken sanayi tüpü dolum tesislerine yönelik Türkiye genelinde yapılan kapsamlı denetimden şok sonuçlar çıktı. Denetlenen 173 sanayi gazı dolum tesisinin 36’sı uygunsuz bulundu. Bunlardan 22’sinin faaliyeti durduruldu. Tesislerde dolumu yapılmış 2 bin 296 tüp üzerinde yapılan incelemelerde ise 277 tüp uygunsuz bulundu. Uygunsuz tüpler imha edildi. Dolum tesislerine toplam 90 bin 461 lira para cezası kesildi. Bilim ve Sanayi Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün tespitlerine göre kullanım ömrü boyunca dolaşımda olan sanayi tüplerinin miktar ve sınıfına dair kayıt mekanizması bulunmuyor. Tespitte, acilen bu tüplerle ilgili ciddi bir izleme ve kayıt mekanizmasının kurulmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

3 Şubat 2011’de OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde aynı gün iki işyerinde oksijen tüplerinin patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili aralarında oksijen tüpünün doldurulduğu tesisin sahibinin de bulunduğu 19 kişi hakkında Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava halen devam ediyor. Bilirkişi incelemelerinde dolum tesisinde, içinde CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) artığı bulunan tüplere oksijen doldurulduğu tespiti yer aldı. Söz konusu dolum tesisinin CNG lisansı çıkmadan doğalgaz dolumu, satış ve nakliyesini yaptığı tespit edildi.

Bu olayın ardından Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Ankara ve çevresinde faaliyet gösteren 17 sanayi tüpü dolum tesisinde denetim yaptı. İncelemelerde 8 tesisin uygunsuz olduğu belirlendi ve faaliyetleri askıya alındı. Bu işyerlerine 71 bin 654 lira da idari para cezası kesildi. Uygunsuzluk rakamının yüksek çıkması üzerine Genel Müdürlük ürün güvenliği açısından en riskli alanlardan birisini oluşturan sanayi gazı sektörüne yönelik kapsamlı bir denetim için geçen yıl düğmeye bastı. Denetim projesi aşama aşama yürütüldü. Türkiye genelindeki Sanayi il müdürlüklerine talimat gönderilerek piyasada üretim, dolum aşamalarında yer alan firmaların belirlenmesi sağlandı. İl müdürlüklerinden sanayi gazı denetimiyle ilgili sahada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri alındı. Ayrıca konuyla ilgili tüm teknik-yasal düzenlemeler ve standartlar incelendi. Projede yer alacak denetçilerin belirlenmesinin ardından endüstriyel kullanım amacıyla üretilmiş ve piyasada dolaşımda olan basınçlı gaz tüplerinin ve bunların dolum, tamir ve bakımını yapan tesislerin yerinde denetimi için geçen yıl düğmeye basıldı. Piyasada dolaşan tüplere yönelik kayıt mekanizması yok

Denetimlerden elde edilen tespitler de raporlaştırıldı. Rapordaki en dikkat çekici tespit, sürekli dolumu yapılan sanayi tüpleriyle ilgili envanter bilgisinin olmamasıyla ilgiliydi: “Kullanım ömrü boyunca dolaşımda olan bu ürünlerin miktar ve sınıfına dair bilgilere ulaşılamadı. Bu durum ciddi bir izleme ve kayıt mekanizması kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu gösterdi.”