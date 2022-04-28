Sanayi Bakanı Varank: Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz; İstanbul’da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrik faturasını ödemeyen ve karanlıkta kalma eylemi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği faturalara ilişkin, “Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz. İstanbul’da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın” dedi.

Yalova'da partisinin il başkanlığı tarafından Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Gönül Sofrası" iftar programında konuşan Varank, Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almaması talimatı vermesi çağrısında bulundu.

Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz. İstanbul’da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın. İşte burada bir tiyatro var, yalan var, vatandaşı aldatma var. Bizim siyasetimizde hiçbir zaman yalan, aldatma olmadı. Bizim heybemizde ne varsa biz vatandaşımızın her biriyle bunu paylaşmanın derdinde olduk. Bunu batıda da doğuda da böyle yaptık. Biz bir oldukça, beraber oldukça bu ülkede başaramayacağımız hiçbir şey olmaz. Bu gözümüzün önündeki sıkıntılar da inşallah en kısa zamanda giderilir, tekrar çok daha güzel günlere hep birlikte ulaşırız."

"2 milyondan fazla kişiye elektrik desteği veriliyor"

Türkiye'de 2 milyondan fazla insana elektrik, 500 bin aileye doğal gaz desteği verildiğini belirten Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sosyal devlet ne demek bunu aslında bütün dünyaya öğreterek gelen bir iktidarız. Biz sosyal devlet anlayışıyla bu sene 100 milyar liraya yakın bir bütçeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Dünyada sağlık güvencesi bu kadar yaygın bir ülke şu anda mevcut değil. Bütün vatandaşlarımız sağlık güvencesi altında ama bunları görmeyen, duymayan muhalefet bir tiyatro oynuyor, şov yapıyor. Yok elektrik parası ödemediği için evinin elektriği kesiliyor. Bu şovu devam ettirmek için Ankara Keçiören'de bir eve gidiyor. Aslında evin elektrikleri açık, Kılıçdaroğlu gitmeden önce ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da ışıkları açmışlar. Böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz."