Sanayi Bakanı: ÖTV'ye yapılan zam Türkiye'yi etkilemeyecek!

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ÖTV'ye yapılan zammın Türkiye'yi etkilemeyeceğini belirterek, "Otomobil üretiminde Türkiye dünyada önemli bir üretici. Bu yıl da 1 milyon 450 bin civarında satış bekliyoruz. Türkiye ürettiği otomobillerin yüzde 73'ünü ihraç ediyoruz. Bir daralma beklemiyoruz" dedi.

Otomobilde değişen ÖTV, cebimize ve ekonomiye nasıl yansıyacak?

Bakan Özlü,, Düzce'de Konuralp Mahallesi'nde bulunan Turizm Destinasyonu'nu gezerek kentte açılış törenlerine katıldı.

Konuralp bölgesinde bulunan tarihi mekanlarında incelemelerde bulunan Bakan Özlü, vatandaşlarla sohbet etti. Tarihi kıyafetler giyen okçuları izleyen Bakan Özlü'ye kaftan ve kavuk hediye edildi. Düzce'nin turizm değerlerini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını belirten Bakan Özlü, "Düzce’de turizmin gelişmesi için çalışmalar yapacağız. Bunların en önemlisi 'Düzce Turizm Destinasyonu Oluyor' projesidir. Bunu MARKA ile hayata geçiriyoruz. Düzce’nin turizm potansiyelini ön plana çıkaracağız" diye konuştu.

"Türkiye'yi etkilemeyecek"

Konuralp bölgesindeki incemelerinin ardından kent merkezindeki bir otelin açılışına katılan Bakan Özlü, ÖTV zamları ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "ÖTV’ye yapılan zam Türkiye’yi etkilemeyecek. Çünkü geçen sene otomobil satışımız 1 milyon 359 bin adetti. Biliyorsunuz otomobil üretiminde Türkiye dünyada önemli bir üretici. Bu yıl da 1 milyon 450 bin civarında satış bekliyoruz. Türkiye ürettiği otomobillerin yüzde 73'ünü ihraç ediyoruz. Bir daralma beklemiyoruz" diye konuştu.

Silah ambargosu kararı da Türkiye'yi etkilemiyor

Bakan Özlü, Avusturya'nın Türkiye'yesilah ambargosu uygulayacağı yönündeki kararına da değinerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız gerekli açıklamaları yaptılar. Avusturya ambargosundan bahsediyorsunuz. Bizim Avusturya ile çok ciddi savunma sanayi işimiz yok. Tarihi unsurlarda belki var ama bu durum Türkiye’yi etkilemez. Türkiye kendi savunma silah sistemlerini yapan bir ülke."