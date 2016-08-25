Sanatla, sürdürülebilir enerjiyi birleştiren heykeller

Kaliforniyalı mimar Michael Jantzen, güneş enerjisi panellerini kullanarak farklı boyutlarda çelik heykeller yarattı. Her yapının üzerine büyük bir güneş paneli tasarlayan sanatçı, heykellerin sabit bir biçimde durabilmesi için panellerin altına ince ve uzun iki bacak yerleştirdi.

İrili ufaklı heykelleri farklı açık alanlara sabitleyen Jantzen, izleyenlerin eserle iç içe olması amacıyla heykellerin yanına küçük tabureler tasarladı. Heykeller aynı zamanda ziyaretçilerin elektronik aletlerini sarj etmelerine de olanak sağlıyor.

ArtfulLiving'te yer alan habere göre, en temel güneş enerjisi teknolojisinin kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan sanatçı, üretilen elektriği ana güç kaynağına anında aktarabiliyor. Jantzen bu şekilde, sanatın sürdürülebilir enerji konusunda farkındalık yaratma potansiyelinin önemini vurguluyor.