Sanatçılardan 'Teröre hayır, kardeşliğe evet' kampanyası

Türkiye’nin önde gelen sanat kuruluşlarından İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği, Türkiye Sanatçılar Birliği, Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı, Kültür ve Sanat İşgörenleri Sendikası, Devlet Konservatuvarları Mezunları Dayanışma Derneği ile Opera Solistleri Derneği'nin ortak girişimiyle, "Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet" başlıklı imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın imzacıları arasında gösterilen Onur Akın ve Sevinç Erbulak ise metni imzalamadıklarını belirterek isimlerinin kullanılmasını tepki gösterdi. Metni ırkçı ve militarist olarak niteleyen Onur Akın, "Ölüme ve şiddete top yekün karşıyım! Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın barış..." derken Sevinç Erbulak yalnızca metnin başlığından haberdar olduğunu ifade etti.

DHA' da yer alan habere göre, şimdiye kadar 283 sanatçının imza attığı kampanya kapsamında, sanatçılar bugün Beyoğlu SES Tiyatrosu'nda bir basın açıklaması yaptı. Ortak girişim adına hazırlanan basın açıklamasını, tiyatro ve sinema sanatçısı Cihat Tamer okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün burada sanatçılar olarak 'Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet' demek için toplandık. Biz sanatçılar, vatan mücadelesi veren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bugün tarih, terörle mücadele sorumluluğunu yalnızca TSK'ya değil, sanatçılarımızın, aydınlarımızın ve milletimizin omuzlarına da yüklemiştir. Teröre diz çöktürülmeden, iç çatışma tehdidinin ortadan kalkması olanaksızdır. Emperyalizme karşı vatan savaşı, sanatçının vicdan, onur ve varolma savaşıdır. Bu amaçla binlerce sanatçıyı temsil eden sanat kuruluşları olarak, ülkemizi yangın yerine çeviren bölücü teröre karşı birleşiyoruz. Tüm sanatçı dostlarımızı, yazarlarımızı ve aydınlarımızı Mehmetçik ile omuz omuza olmaya çağırıyoruz."

26 Ekim'de 'Mehmetçik için cumhuriyet' konseri düzenlenecek



Öte yandan, açıklamada, başlatılan imza kampanyası kapsamında 26 Ekim'de Ankara'da sanatçıların katılımıyla 'Mehmetçik için Cumhuriyet Konseri' adlı büyük bir konser düzenleneceği duyuruldu.

Toplantıda, imza kampanyası kapsamında hazırlanan bir metin de tiyatro sanatçısı Dilek Türker tarafından okundu.

Kampanyaya, aralarında Bennu Yıldırımlar, Cihan Ünal, Zeliha Berksoy, Cihat Tamer, Dilek Türker, Ferhan Şensoy, Tarık Akan, Ediz Hun, Fikret Hakan, Timur Selçuk ve Müjdat Gezen'in de bulunduğu 283 sanatçı imza atarak destek verdi.

Onur Akın ve Sevinç Erbulak'tan itiraz: Böyle bir metni imzalamadık

'Teröre hayır, kardeşliğe evet' metninin imzacıları arasında yer alan Onur Akın ve Sevinç Erbulak metinde imzalarının kullanılmasını tepki gösterdi.

Onur Akın: Yaşasın halkların kardeşliği

Twitter hesabından açıklama yapan Onur Akın şu ifadeleri kullandı:

Sevgilili dostlar çeşitli sanatçılardan "Teröre hayır, kardeşliğe evet" adlı ve çok "güzel başlıklı" bir kampanyada adım kullanılmıştır...!! Başlığıyla metindeki içeriğin taban tabana zıt olduğu bu metni reddediyor, adımın benden habersiz kullanıldığını beyan ediyorum...!!! Böylesine ırkçı, militarist, barış ve kardeşlik anlayışını da hiç bir sanatçıya yakıştırmıyorum...!Sanat ve sanatçı her türlü terörü reddeder! Terörün bir çeşidi yoktur, ben her türlü teröre karşıyım. Sanatçı bölücü ve ayrıştırıcı değildir, olmamalı! Ölüme ve şiddete top yekün karşıyım! Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın barış...her ölüm bizi birbirimizden uzaklaştırıyor.. Bilinçli bir politika bu.. Bu oyuna gelmeyelim!!! Ölümlere hayır, barış ve kardeşliğe evet diyelim ne olur. Tek kurtuluşumuz bu. Çocuklarımıza güzel bir ülke bırakalım. Biz görmesek de!

Sevinç Erbulak: Bildirinin sadece başlığını biliyorum

Twitter hesabından açıklama yapan Sevinç Erbulak da bildiriden haber olmadığını ifade etti. Erbudak'ın açıklamaları şöyle:

"Radikal'de gördüm, o bildiride imzam varmış. Tek satırını okumuş değilim. Kim yaptıysa kendi ismini yazsa iyi olur. Metnin başlığını biliyorum sadece, 4 kelimesinden haberdarmışım yani, söylendiğinde. Ama içerik bambaşka. Altında imzam yoktur."