T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sanatçılar, kadın cinayetlerini durdurmak için sahne alacak

Konserin geliri Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na aktarılacak

06 Ocak 2016 13:43

Aylin Aslım, Birsen Tezer, Çiğdem Erken, Erkan Oğur, Gündoğarken, Güvenç Dağüstün, Hüsnü Arkan, Jehan Barbur ve Redd Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformuna destek için İstanbul’da sahne alacak.

Hürriyet’in haberine göre Garajistanbul sahnesinde gerçekleşecek etkinliğe katılarak, kadın cinayetlerine karşı dayanışmayı büyütmek için 50 lira olan biletleri Biletix ve Garajistanbul gişesinden temin edebilir.

 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun amacı nedir?

Kadın cinayetlerini durdurmak ve kadınların şiddetten korunmasını sağlamak için çalışır. Başta yaşam hakkı olmak üzere her tür kadın hakkı ihlaline karşı mücadele eder. Platformun önceliği kadınların hayatta kalmasını sağlamaktır, bunun için şiddetten korunmak isteyen kadınlara hukuki destek sağlar, onlarla birlikte hayat mücadelesi verir . 6284 sayılı kanunun uygulanması için sorumluları göreve çağırır, kadınlara korunma kanunundaki haklarını bilmeleri için eğitimler düzenler, basın çalışmaları yapar, sanatçı dostlarının desteğini alır, toplumsal duyarlılık ve kamuoyu oluşturur. "Şiddet, Yaralama, tehdit, hürriyetinden alıkoyma" gibi şiddet türlerine maruz kalan kadınların yanında, temsilcileri ve avukatlarıyla davalara katılır, yaşayan kadınlar için adalet ve korunma sağlanması için mücadele eder.

ETİKETLER

kadın cinayetlerini durduracağızkonsergarajistanbulneredene kadarbiletix

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24