Sanatçılar, kadın cinayetlerini durdurmak için sahne alacak

Aylin Aslım, Birsen Tezer, Çiğdem Erken, Erkan Oğur, Gündoğarken, Güvenç Dağüstün, Hüsnü Arkan, Jehan Barbur ve Redd Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformuna destek için İstanbul’da sahne alacak.

Hürriyet’in haberine göre Garajistanbul sahnesinde gerçekleşecek etkinliğe katılarak, kadın cinayetlerine karşı dayanışmayı büyütmek için 50 lira olan biletleri Biletix ve Garajistanbul gişesinden temin edebilir.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun amacı nedir?

Kadın cinayetlerini durdurmak ve kadınların şiddetten korunmasını sağlamak için çalışır. Başta yaşam hakkı olmak üzere her tür kadın hakkı ihlaline karşı mücadele eder. Platformun önceliği kadınların hayatta kalmasını sağlamaktır, bunun için şiddetten korunmak isteyen kadınlara hukuki destek sağlar, onlarla birlikte hayat mücadelesi verir . 6284 sayılı kanunun uygulanması için sorumluları göreve çağırır, kadınlara korunma kanunundaki haklarını bilmeleri için eğitimler düzenler, basın çalışmaları yapar, sanatçı dostlarının desteğini alır, toplumsal duyarlılık ve kamuoyu oluşturur. "Şiddet, Yaralama, tehdit, hürriyetinden alıkoyma" gibi şiddet türlerine maruz kalan kadınların yanında, temsilcileri ve avukatlarıyla davalara katılır, yaşayan kadınlar için adalet ve korunma sağlanması için mücadele eder.