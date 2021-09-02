Sanatçılar ekosistemi kurmayı hedefleyen Arts Map, mikro destek programı başlattı

Arts Map, kültür ve sanat ağı içerisinde kurulacak iş birliği projelerine yönelik mikro destek programını duyurdu.

Kültür ve sanatın birleştirici gücünü kullanarak sanatçılar, kurumlar, sivil toplum örgütleri, kamu ve bireyler arasında kültürel bağlar kurmayı amaçlayan sanat ve kültür alanına yönelik bir dijital platform olan ve Hollanda Ankara Büyükelçiliği, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ve InogarArt iş birliği ile hayata geçen Arts Map Projesi’nin lansmanı Nisan ayında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Çalışmalarına başladığı günden bu yana 400’den fazla kültür sanat aktörünü bünyesine katan Arts Map, kapasite geliştirme, network kurma, eğitmenlerin eğitimi ve bilgi paylaşımı gibi yollar ile oluşacak global ve sürdürülebilir bir kültür ve sanat ekosistemi yaratmayı hedefliyor.

Bu çerçevede ilk duyurusu, sürdürülebilir diyaloglar yaratacak ve Hollanda ile Türkiye arasında kültür sanat alanında iş birlikleri sağlayacak projelere ayıracağı mikro destek oldu. Öncelikli olarak bu iki ülke arasındaki iş birliklerini destekleyen Arts Map, organik ve küresel olarak etki alanını genişleterek büyümektedir.

Arts Map, ilk mikro destek çağrısını “Doğayla Bir” teması ile duyuruyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 13'üncüsü olan “İklim Eylemi”ne vurguda bulunan “Doğayla Bir” teması ile, Türkiye ve Hollanda’daki kültür sanat aktörlerinin, iklim krizi, ekoloji ve çevre konularını merkeze alarak ülke içerisinde ve/veya iki ülke arasında gerçekleştireceği işbirliği projelerine destek verilecek.

Son başvuru tarihi 1 Ekim 2021 olan bu desteğe ilişkin ayrıntılara ve başvuru formuna www.artsmap.info adresinden ulaşabilirsiniz.

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