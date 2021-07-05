Sanatçı, yazar ve kültür sanat çalışanları, Osman Kavala'nın özgürlüğü için Silivri Cezaevi'nin önünde buluştu: Aradığınız suç bulunamadı!

Sanatçı, yazar ve kültür sanat çalışanlarından oluşan bir grup, “Hükûmeti devirmeye teşebbüs” ve “anayasal düzeni devirmeye teşebbüs” suçlarından 1 Kasım 2017’de tutuklanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi önüne giderek pankart açtı.

Hakkındaki her iki suçlamadan da tahliye edilmesine, hakkında bir kez beraat kararı verilmesine, AİHM kararına ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin uyarılarına rağmen hâlâ tutuklu bulunan Osman Kavala için sanatçı, yazar ve kültür sanat çalışanlarından oluşan bir grup, dün (4 Temmuz) Silivri Cezaevi önüne gidip pankart açtı ve avukat aracılığıyla Osman Kavala'ya kart, mektup ve yeni çıkan kitaplarını iletti.

Anadolu Kültür Genel Müdürü Asena Günal, o anları sosyal medyadan paylaşırken, "1342 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde içeride tutulan Osman Kavala için, sanatçı, yazar, kültür sanat çalışanı arkadaşları olarak Silivri önüne gittik. Bu zulüm bitsin ve Osman Kavala serbest bırakılsın. Yeter artık!" yazdı.

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'nın derhal serbest bırakılmasını istemişti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Osman Kavala'nın Gezi Parkı Davası'ndan tutukluluğuna yönelik başvurusunu, 22 Mayıs 2019'da reddetmişti.

Bunun üzerine Kavala'nın avukatları AİHM'e başvurmuştu.

AİHM, 10 Aralık 2019 tarihli kararında Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istemişti.

AİHM, 10 Aralık 2019 tarihli kararında, Kavala'nın "makul şüphe olmadan, siyasi nedenlerle tutuklanması ve bireysel başvurusunun makul sürede incelenmemesini" gerekçe göstererek, bu durumun hak ihlali olduğunu belirtmişti.