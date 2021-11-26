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Kültür-Sanat

Sanatçı robot Ai-Da, Dante'nin şerefine yazdığı şiiri okuyacak

Ai-Da, algoritmalarını kullanarak kendi kelime haznesi ve konuşma analiziyle Dante’ye ithafen bir şiir yazacak

26 Kasım 2021 13:38

İtalyan şair Dante’nin ölümünü 700’üncü yılı şerefine gerçekleşecek etkinlikte, robot Ai-Da, yapay zeka algoritmalarıyla yazdığı bir şiiri okuyarak tarihe geçecek.

Ultra gerçekçi robot Ai-Da’ya okuması için Dante’nin üç bölümlü şiiri İlahi Komedya verildi.

Ai-Da, algoritmalarını kullanarak kendi kelime haznesi ve konuşma analiziyle Dante’ye ithafen bir şiir yazacak.

Ai-Da, şiirini bugün Oxford’un Ashmolean Müzesi’nde okuyacak. Ai-Da ilk şiir yazan robot olmasa da, yazdığı şiiri okuyan ilk robot olacak.

Robot Ai-Da, Oxford Üniversitesi’nden Aidan Meller tarafından tasarlanmıştı. 

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