Sanatçı Patti Smith'e New York şehrinin anahtarı verildi

Şarkıcı ve söz yazarı Patti Smith’e Belediye Başkanı Bill de Blasio tarafından New York şehrinin anahtarı verildi.

New York şehrinin anahtarı takdim edilen sanatçı Patti Smith “Keşke New York’a kendimin anahtarını verebilsem çünkü şehrimizle ilgili hislerim böyle. Bütün zorluklarıyla birlikte, New York dünyada çeşitliliğin en fazla olduğu şehir” dedi.

75 yaşındaki sanatçı “Bu takdimle, önümüzdeki 25 yıla daha da heyecanla bakacağım” dedi.

New York Belediye Başkanı Blasio ise takdim konuşmasında “Bu, benim için olağanüstü bir onur çünkü 1970’leri, 1980’leri bilenler bilir, çok sayıda ses, sanatçı, müzisyen vardı ancak bir tane Patti Smith vardı” dedi.

Yönetmen Spike Lee'ye de geçen hafta şehrin anahtarı verilmişti.