Sanatçı Onur Akın: Müzisyenler çok zor durumda, devlet hakkımız olan parayı bize versin

Müzik Yorumcuları Birliği Yönetim Kurulu üyesi sanatçı Onur Akın, pandemi döneminde sanatçıların yaşadığı zorlukları anlatırken, "Müzisyenlere 1000 TL yardım verildi. Bununla fatura mı ödesin ailesine mi baksın? Aileleriyle 200 bin kişilik bir nüfus var" dedi. Akın, "Kültür Bakanlığı'nda en az 30 milyon TL para var, bu paranın müzik sektörüne aktarılması çok ciddi şekilde yarar sağlayabilir. c" diye konuştu.

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Onur Akın, sanatçıların pandemi yaşadığı zorlukları anlattı. Besteci ve yorumcu olarak 30 yıldır müzik yaptığı söyleyen Akın, "Hayatımda bu kadar zor bir sene geçirmedim" dedi.

Akın, şöyle devam etti:

"Bu işe yeni başlamış olanları ya da yeni evlenmiş olanları düşündükçe daha da kahroluyor insan. Çok kötü bir dönem yaşıyoruz, Allah herkese yardım etsin. Müzik sektörü artık kayıt dışı bir sektör. Türkiye'de kaç müzisyen var bilinmiyor. Kültür Bakanlığı'nda da yoktur bu envanter. Kültür Bakanlığı'nın yardımı oldu ama çok yetersiz. 1000 TL ile ne yapabilirsiniz ki? 11 aydır evine bir kuruş girmemiş kişiler evinin faturasını mı ödesin, kirasını mı ödesin, ailesine mi baksın? Müzisyenlere ilk başta 3 aydı şimdi 4 aya çıkartıldı o 1000 TL'lik yardım. Yaklaşık 30 bin kişi başvurdu. Türkiye'deki müzisyen sayısı aileleriyle birlikte yaklaşık 200 bin kişilik bir nüfus var. Pandemi sürecinde çok fazla telif de toplayamadık çünkü müziğin çalındığı barlar, kafeler, oteller de kapalı. Çok sıkıntılı günler yaşıyoruz.”