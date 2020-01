Sanatçı Nilüfer'in uzun süredir alzheimer tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden 97 yaşındaki annesi Zeynep Lütfiye Yumlu dün toprağa verildi. Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Nilüfer'i sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Sanatçı Nilüfer, “Benim annem, 97 yaşındaydı ama; bir insanın annesi 97 değil, 197 yaşında da olsa insanın annesi gidince tabi hayatından çok önemli bir şey gitmiş. O his şu an için fena" dedi.

Yaşar Kaçmaz’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, eski hayat arkadaşı ve manevi kızı Ayşe Nazlı'nın babası Reha Muhtar, Sezen Aksu, Erol Evgin, Sezen Cumhur Önal ve Kayahan'ın eşi İpek Acar cenaze töreninde Nilüfer'e destek oldu. CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Heberal ise cenazeye çelenk gönderdi.



‘Belki biraz başbaşa kalmak daha iyi olur diye düşündüm’

Nilüfer, "Benim annem, 97 yaşındaydı ama; bir insanın annesi 97 değil, 197 yaşında da olsa insanın annesi gidince tabi hayatından çok önemli bir şey gitmiş. O his şu an için fena. Belki de henüz tam anlamıyorum. Belki de biraz zaman geçtikten sonra evdeki yokluğunu daha çok hissedeceğim mutlaka. Mekanı cennet olsun. Diyecek başka bir şey yok" dedi.

Annesi defnedildikten sonra mezarlıkta neden yalnız kalmak istediği sorusu üzerine Nilüfer, "Belki biraz başbaşa kalmak daha iyi olur diye düşündüm" diye yanıt verdi. Zeynep Lütfiye Yumlu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedildi.