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Sanatçı Nilüfer'in dün hayatını kaybeden annesi, toprağa verildi

Ünlü sanatçı Nilüfer'in annesi Zeynep Lütfiye Yumlu son yolculuğuna uğurlandı. Yakın dostunu acı gününde yalnız bırakmayan Sezen Aksu, taziye dileklerini Nilüfer'le birlikte kabul etti

28 Nisan 2014 20:47

Türkçe pop müziğinin güçlü sesi Nilüfer'in uzun zamandır alzheimer hastası olan annesi Zeynep Lütfiye Yumlu 97 yaşında dün hayatını kaybetti. Anne Yumlu için Çengelköy Kerem Aydınlar Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Sezen Aksu, Reha Muhtar, Erol Evgin, Kayahan'ın eşi İpek Açar, Sezen Cumhur Önal ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Cenazede bitkin olduğu gözlenen Nilüfer, bir süre taziye dileklerini yakın dostu Sezen Aksu ile birlikte kabul etti. Törene katılanlar son kez helallik verdikten sonra Lütfiye Yumlu'nun cenazesi başında dualar okundu. CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'da cenazeye çelenk gönderdiği görüldü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, kendisini acı gününde yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Nilüfer, "Benim annem 97 yaşındaydı ama bir insanın annesi 97 değil 197 yaşında da olsa fark etmiyor. İnsanın annesi gidince tabi hayatından çok önemli bir şey gitmiş gibi oluyor. Şuan için fena. Biraz zaman geçtikten sonra evdeki yokluğunu daha çok hissedeceğim. Mekanı cennet olsun" dedi.

Zeynep Yumlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü.

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