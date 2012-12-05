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Bilim / Teknoloji

Sanatçı Metzger'den 'düşünmeyen beyin'

Politik aktivist. Metzger, robot heykeltıraş kullanarak, hiçbir şey düşünmediği sırada beyninin görüntüsüne ait heykel yaptı

05 Aralık 2012 13:22

Bilim adamlarımndan sonra, sanatçılar da beyin sırlarını çözdü. Ünlü Alman sanatçı Gustav Metzger, beyin dalgalarını okuyan bir cihaz sayesinde ‘düşünmeyen beynin’ heykelini ortaya çıkardı.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, İngiltere'de yaşayan Metzger, aynı zamanda bir  politik aktivist. Metzger, robot heykeltıraş kullanarak, hiçbir şey düşünmediği sırada beyninin görüntüsüne ait heykel yaptı.
 
London Fieldworks adlı yaratıcı sanat ekibiyle çalışan Metzger, Elektro-Ensefalografi (EEG) sinyallerini okuyan cihaza bağlanarak, kendisini hiçbir şey düşünmemeye zorladı. Bu sırada beyin dalgalarından elde edilen veriler, heykeltıraş robota gönderildi.
 
Robot, Portland taşından (ABD’nin Portland kentindeki taş ocaklarından çıkarılan, dinozorlar döneminden kalma kireç taşı) beynin ‘hiçbirşey düşünmeyen’ halini ortaya çıkardı.
 
 
 
 

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