Sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti

Bir süredir kemik iliği kanseri tedavisi gören sanatçı Hüner Coşkuner 58 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden Hüner Coşkuner tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti. Bugün sabah saatlerinde İstanbul Florence Nightingale hastanesinde yoğun bakıma alınan Coşkuner, akşam saat 22.00 civarında vefat etti.

58 yaşındaki klasik Türk müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, Nisan 2020'den beri multiple miyelom (kemik iliği kanseri) ile mücadele ediyordu. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Özgür Şamilgil yaptığı ilk açıklamada, "Gelişen nefes darlığı sonrası durumu ağırlaşan sanatçı yoğun bakım ünitesine kaldırılmış ve tedavisi devam etmektedir" demişti. Ancak, çabalar sonuç vermedi, saat 22.30 civarında yapılan açıklama ile Hüner Coşkuner'in vefat ettiği bildirildi.

Hüner Coşkuner kimdir?

Hüner Coşkuner 1 Nisan 1963'te İstanbul'da dünyaya geldi. Hüner Coşkuner, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne giderek çok büyük bir birikime sahip oldu. Çok küçük yaşta sanat hayatına atılan Hüner Coşkuner sahne repertuvarını daha da genişletmek amacıyla Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli gibi çok değerli hocalardan feyz aldı.

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir kısmını bu vakıflara ve derneklere bağışladı. Bu faaliyetler uzun süre devam ettirdi.

İlk albümünü 1987 yılında Selami Şahin'in müzik yapım şirketi Şahinler Plak'tan çıkaran sanatçı ardından 1989 yılında Çaçan Plak'tan çıkardığı Sakın Dönme Geriye adlı stüdyo albümüne imza attı. Bu albüm müzik otoriteleri tarafından sanatçının en başarılı albümlerinden biri olarak kabul edildi.

Sonra sırasıyla Beni Sevmeni İstiyorum, Gidemezsin, Haydi Tut Ellerimi, Gidiyor ve Olamaz isimli stüdyo albümlerine imza attı. Yine 1993 yılında çıkan Gidiyor adlı albüm Hüner Coşkuner'in önemli projelerinden biri oldu. 1995 yılında Elenor Müziğe transfer olan sanatçı Elenor Müzik etiketi altında 10 stüdyo albümüne imza attı. 2000 yılında çıkardığı Klasikler 2 adlı albümü de çok ilgi görmüştü.

2015 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan Seni Acele Görmem Lazım adlı albümü çıkardı. Gerek sahne asilliğine gerekse sesine hürmeten çok kişi tarafından sevilip dinlenen sanatçı, Türkiye'nin kadın Türk Sanat Müziği duayenleri arasında kabul gördü.