Sanatçı Erhan Abir hayatını kaybetti

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Erhan Abir hayatını kaybetti. Abir, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Erhan Abir kimdir?

1962 yılında Şehir Tiyatroları kadrosuna sözleşmeli olarak giren sanatçı, bir sezon çalıştıktan sonra bir yıl ara vererek yeniden aynı kuruma döndü. Abir; Minyonlar, Harry Potter, Merlin, V For Vendetta, Amelie gibi birçok filmde seslendirme yaptı.

Abir’in rol aldığı oyunlardan bazıları şöyle:

Çığ (oyun) : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Alemdar (oyun) : Orhan Asena - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Mecbur Adam : Ragıp Yavuz - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

Leonce ile Lena : Georg Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Divane Ağaç : Turgay Nar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Ölümsüz Öykü : Karen Blixen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

Dosya (oyun) : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Belden Aşağı Vurmak : Richard Dresser - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005

Trendeki Derviş : Tevfik El- Hekim - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

3. Richard : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Herkes Aynı Bahçede : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Romeo ve Juliet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

İlk Gençliğim : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991

Üçüncü Selim (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1982

Othello : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967

Nora : Henrik Ibsen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Katherina Blum'un Çiğnenen Onuru : Heinrich Böll - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Açık Evlilik : Dario Fo - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Büyük Romülüs : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Dünyanın Düzen : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Balaban Ağa : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Holivut Dosyası : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Yarın Bütün Dünya : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Elif Ana : İstanbul Şehir Tiyatrosu

İkili Oyun : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Büyük Justian : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Karım ve Kızım : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Gazete Gazete : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Yalan Çemberi : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Deli Eder İnsanı Bu Dünya : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Savaş ve Barış

Oidipus Kolonosta

Kralın Kısrağı