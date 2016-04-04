Sanatçı Erhan Abir hayatını kaybetti

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Erhan Abir hayatını kaybetti. Abir, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Erhan Abir kimdir?
1962 yılında Şehir Tiyatroları kadrosuna sözleşmeli olarak giren sanatçı, bir sezon çalıştıktan sonra bir yıl ara vererek yeniden aynı kuruma döndü. Abir; Minyonlar, Harry Potter, Merlin, V For Vendetta, Amelie gibi birçok filmde seslendirme yaptı.
Abir’in rol aldığı oyunlardan bazıları şöyle:
Çığ (oyun) : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Alemdar (oyun) : Orhan Asena - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
Mecbur Adam : Ragıp Yavuz - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009
Leonce ile Lena : Georg Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Divane Ağaç : Turgay Nar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Ölümsüz Öykü : Karen Blixen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
Dosya (oyun) : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Belden Aşağı Vurmak : Richard Dresser - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005
Trendeki Derviş : Tevfik El- Hekim - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
3. Richard : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Herkes Aynı Bahçede : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Romeo ve Juliet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000
İlk Gençliğim : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991
Üçüncü Selim (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983
Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1982
Othello : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967
Nora : Henrik Ibsen - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Katherina Blum'un Çiğnenen Onuru : Heinrich Böll - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Açık Evlilik : Dario Fo - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Büyük Romülüs : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Dünyanın Düzen : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Balaban Ağa : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Holivut Dosyası : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Yarın Bütün Dünya : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Elif Ana : İstanbul Şehir Tiyatrosu
İkili Oyun : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Büyük Justian : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Karım ve Kızım : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Gazete Gazete : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Yalan Çemberi : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Deli Eder İnsanı Bu Dünya : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Savaş ve Barış
Oidipus Kolonosta
Kralın Kısrağı