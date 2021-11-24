Sanatçı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ercan Turgut Kadıköy'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanserle mücadele eden 69 yaşındaki sanatçı Ercan Turgut dün hayatını kaybetti. Turgut için, Erenköy Galip Paşa Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törende eşi Nur Turgut, taziyeleri kabul etti. Ercan Turgut'un tabutuna Fenerbahçe bayrağı örtüldü. Ercan Turgut için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Eşi Nur Turgut törende gözyaşlarına hakim olamadı. Ercan Turgut, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Ercan Turgut kimdir?

7 Ekim 1952 senesinde Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik hayatına 13 yaşında başladı. Turgut, 1974 yılında "Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna" adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturmuştu.

Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı "Dönemezsin" isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut, 90’lı senelerde "Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti" olarak çalışmalarına devam etmişti.

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