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Yaşam

Sanatçı Cavit Murtezaoğlu Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

06 Ağustos 2020 23:46

İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

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