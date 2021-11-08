Sanatçı Can Yıldırım'ın “Merak etme, yan yanayız/Ne devler var, ne omuzları” sergisi 4 Aralık'a kadar İMÇ'de

Sanatçı Can Yıldırım’ın “Merak etme, yan yanayız/Ne devler var, ne omuzları” başlıklı ilk kişisel sergisi İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda (İMÇ) yer alan bağımsız sanat inisiyatifi 5533'de sergileniyor. Sergi 4 Aralık 2021’e kadar ziyaret edilebilecek.

Maryland Institute College of Art Disiplinlerarası Heykel Bölümü’nden 2017’de mezun olan, geçtiğimiz 3 yıl boyunca Arter’de sergiler ekibinde görev yapan sanatçı Yıldırım, ilk kişisel sergisini açtı.

Sanatçının farklı süreç ve malzemeler kullanarak ürettiği 28 eserini bir araya getiren sergi; insanın doğumundan itibaren sonlanmaya, sönümlenmeye, küçülmeye ve işgal edilmeye gösterdiği direnci ve acıyı azaltmak için ritüellerde aradığı teselliyi anlatıyor.

Sergi 5533’te 4 Aralık 2021’e kadar ziyaret edilebilecek

İstanbul’un en önemli sivil mimari yapılarından biri olan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda (İMÇ) yer alan bağımsız sanat inisiyatifi 5533’te 4 Aralık 2021’e kadar pazar, pazartesi, salı günleri hariç haftanın dört günü saat 11:00 – 17:00 arasında ziyaret edilebilecek. Sergi, adını Can Yıldırım’ın kaleme aldığı bir şiirinde geçen şu dizelerden alıyor: “Merak etme, yan yanayız / Ne devler var, ne omuzları.”



