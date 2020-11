Sanatçı, aydın, yazar ve aktivistler ASAM'ın hedef gösterdiği Garo Paylan'a "Yalnız değilsin" dedi, imza kampanyası başlattı

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (ASAM) Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin yayımladığı bildiriye imza atmaya HDP'ye tepki gösterirken hedef aldığı Garo Paylan'a destek olmak için imza kampanyası başlatıldı.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin bildirisinde HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ı hedef gösterdi. Bildiride, “HDP'li Garo Paylan'ın Azerbaycan ve Türkiye'yi hayasızca suçlayan ve Ermenistan'a açıkça arka çıkan sözleri asla kabul edilemez bir ihanetin belgesidir. Bağımsız yargıyı ve TBMM'yi bahsi geçen şahıs hakkında gereğini yapmaya çağırıyoruz” denildi.

Paylan, partisini ve kendisini hedef haline getiren bu açıklamayı yapanlar hakkında suç bulundu.

TIKLAYIN - ASAM, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin yayınladığı bildiride HDP’li Garo Paylan’ı hedef gösterdi

Hedef gösterilen Paylan için imza kampanyası başaltıldı. "Garo Paylan yalnız değildir" denilen kampanya metninde, "Milletvekili Garo Paylan fikirlerini dile getirdiği için nefret söylemiyle hedef gösterildi, düşmanlaştırıldı. Bu tür hedef göstermelerin yol açtığı facialara ve yıkımlara defalarca tanık olduk. Bu yüzden hep birlikte vurguluyoruz: Garo Paylan yalnız değildir" denildi.

İmzacılar şöyle:

A. Canset Big Aksel - Emekli, Abdullah Demirbaş - Diyarbakır Sur eski belediye başkanı, Abdullah Şener - Emekli, Abdülhakim Daş - Siyasetçi, Adnan Batuhan Batı - Doktor, Adnan Köymen - Emekli, Ahmet Aykaç, Ahmet Bülent Erişti - Öğretmen, Ahmet Çakmak - Emekli Akademisyen, Ahmet Çiftçi - İşçi, Ahmet Durakçı – Öğretmen, Ahmet Günaysu – İktisatçı, Ahmet Hulusi Kırım – Avukat, Ahmet Kuzik – Fotoğrafçı, Ahmet Sami Karaman – Emekli, Ahmet Yıldırım – İşçi, Akın Atalay – Avukat, Akın Türe – Mühendis, Akif Kurtuluş – Edebiyatçı, Alaattin Taş – Emekli, Ali Bilge - Gazeteci, İktisatçı, Ali Cihangir Oral - Makine Mühendisi, Ali Fırat - Eğitim çalışanı, Ali Fuat Karaöz - Teknik Öğretmen, Ali Met – Emekli, Ali Osman Keskin, Ali Özgüley – Yaşlıbakıcı, Alin Sönmez - İnsan Kaynaklari ve İdari İşler Müdürü, Altan Kadayıfçı – Emekli, Ani Aleksanya - Anaokulu Öğretmeni, Arif Çinpolat – İşçi, Arşer Payiz - Cam sanatçısı, Aslan Yıldız - Taksi sürücüsü, Asude Toksoy – Emekli, Atilla Aytemur – Yazar, Atilla Dirim – Çevirmen, Atiye Altül - Sosyal Danışman, Aydın Akça – Emekli, Aydın Coşkun - İş İnsanı, Aydın Kıral - Matbaa ustası, Ayhan Çetiner – Prodüktör, Ayla Atalay – Emekli, Ayla Doğan – Doktor, Aynur Karaş – Hemşire, Ayśın Yeşilay İnan –Psikolog, Aysuda Kölemen – Akademisyen, Ayşe Akdeniz – Aktivist, Ayşe Akıncı – Hemşire, Ayşe Aydoğan, Ayşe Cemal, Ayşe Çavdar, Ayşe Demirbilek - Lojistik çalışanı, Ayşe Erdoğan - İş kadını, Ayşe Erzan - Akademisyen, Ayşe Gözen – Akademisyen, Ayşe Gül Demirkol - Emekli öğretmen, Ayşe Nur Doksat – Hekim, Ayşegül Devecioğlu – Yazar, Ayşegül Ercan - Bilgi işlemci, Ayşen Şahin - İletişimci, Yazar, Ayşenur Kolivar - Müzisyen, Sanatçı, Aytaç Erdoğdu – Ekonomist, Ayten Ünal - Serbest avukat, Azat Coşkun Güven - Emekli öğretmen, Bahadır Altan – Pilot, Bahan Gönce – İşçi, Bahri Alkan – Eğitimci, Bahri Avar – Emekli, Banu Söğüt – Yönetici, Baran Seyhan – Yapımcı, Baskın Oran, Batur Talu –Öğrenci, Baytekin Kara – Fotoğrafçı, Bekir Yılmaz – Emekli, Berrak Yüce – Mimar, Berrin Yüce - Kimya Mühendisi, Bihterin Okan Adam – Öğretmen,Bilal Çiçek – Öğrenci, Binnaz Toprak, Birgül Hakan – Emekli, Birsen Eraslan – Heykeltıraş, Burak Demir - Lojistik çalışanı, Burhan Çalık – Emekli, Bülent Aydın – Grafiker, Bülent Erdem – Ekonomist, Bülent Müftüoğlu – Serbest, Bülent Şık - Gıda Mühendisi, Akademisyen, Bülent Uzun, C.Murat Özgünay - İş insanı, Cahit Aktaş – Doktor, Can Irmak Özinanır – Araştırmacı, Can İkizler – Serbest, Can İzar - Taş Ustası, Canan Şahin - Doktora öğrencisi, Canset Big Aksel – Emekli, Casim Cihan - Ziraat mühendisi, Celal Deniz – Emekli, Celal Fevzi Sayarer – Emekli, Celal Sonuvar, Celal Yıldırım - Diş Hekimi, Cemal Akay – Şoför, Cemal Taş – İşçi, Cemal Yıldız – Avukat, Cengiz Arın, Cengiz Başar – İşçi, Ceren Özselçuk - Akademisyen, Ceyda Can – İşletmeci, Cihan Palan – Emekli, Cihan Şenoğuz - Emekli Yayıncı, Cihat Aktarcı – Emekli, Civan Gürel - Cevdet Arslan - Emekli , Çevirmen, Cosette Nehabetyan – Memur, Coşku Çelik – Akademisyen, Çağla Oflas-Yazar, Çelebi Serkan – Emekli, Çiğdem Mater – Yapımcı, Çiğdem Tümbaş – İşsiz, Dani Jan – Konfeksiyoncu, David Pakyüz - Elektrik Mühendisi, Davut Bayraktar – Emekli, Defne Suman – Yazar, Deniz Cenk Demir - Doktora Öğrencisi, Deniz Güngören – Akademisyen, Deniz Kurtuluş Özgünay – Yönetmen, Deniz Türkali – Oyuncu, Deniz Ürkmez, Deniz Yıldız – Sosyolog, Devrim Kavallı – Müzisyen, Devrim Zeynep Ateşer - Seslendirme Oyuncusu & Çevirmen, Dila Ak – İşçi, Dilek Gökçin, Diren Cevahir Şen – Avukat, Doğan Akhanlı – Yazar, Doğan Bermek – Siyasetçi, Doğan Ünal – İşçi, Doğan Özkan – Yazar, Doğu Yaşar Akal – Yönetmen, Dr. Çağlar Deniz - ADO Gönüllüsü, Dr. Ümit Kardaş – Avukat, Ebru Sayrım – Fizyoterapist, Ecehan Balta – Araştırmacı, Efe Beşler - İdari İşler, Ekim Ateşer - Mimar, planlamacı, Elif Altınok – Emekli, Elif Göçmen – Emekli, Emine Sapmaz - Endüstri Mühendisi, Emine Uşaklıgil, Emrah Dönmez, Emrah Durmuş, Emre Can Dağlıoğlu - Doktora Öğrencisi, Ender Akar - Emekli öğretmen, Enver Aslan – Serbest, Enver Enli – Gazeteci, Enver Laçin - Emekli Öğretmen, Erdoğan Alçınkaya - İşçi emeklisi, Erdoğan Gümüş – Emekli, Erdoğan Kahyaoğlu – Yazar, Erol Ekici, Esra Koç, Esra Akbalık – Akademisyen, Esra Mungan - Akademisyen, Evrim Kepenek –Gazeteci, Eylem Tuncaelli – Mühendis, Faruk Eren - Disk Başın - İş Başkanı, Faruk Kızılaslan – Emekli, Faruk Sevim – Mühendis, Fatih Arıcı – Milletvekili, Fatih Göktepe – Şoför, Fatin Kanat - İnsan hakları savunucusu, Fatma Akdokur - Akademisyen, Fatma Bostan Ünsal - Akademisyen, Fatma Kaya –Sanatçı, Fatma Ökten – Emekli, Fatoş Nergis - Emekli öğretmen, Ferhat Cenan - Emekli öğretmen, Ferhat Kentel - Akademisyen, Fero Fırat - Serbest çalışan, Fethi İnan – Webmaster, Fethiye Çetin – Avukat, Figen Dayıcık – Öğretmen, Figen Şakacı – Yazar, Fulya Oral - Yoga eğitmeni, Funda Oral – Emekli, Füsun Çeliker, Garabet Orunöz – Emekli, Garo Kaprielyan – Madenci, Gaye Boralıoğlu – Yazar, Gençay Gürsoy – Doktor, Gülay Demiray – Emekli, Gülayşe Koçak – Yazar, Gülçin Wilhelm – Mütercim, Gülser Kayır, Günfer Karadeniz – Avukat, Güngör Şenkal – Yazar, Günseli Göçen – Sanatçı, Gürhan Ertür, Gürkan Develi – Emekli, H. Cevad Özdil – Mimar, Hacer Ansal, Hacer Paçacı - Diş Hekimi, Hacer Yeşilçay, Hadi Gümüş – Emekli, Hakan Ataman – Eğitimci, Hakan Dilmeç, Hakan Gümüş - İş makinası operatörü, Hakan Tahmaz – Yazar, Hakkı Esenlik – Emekli, Halide Emel Korkmaz – Emekli, Halil Karavelioğlu – Emekli, Halime Diktaş – Emekli, Halit Sümer – İşçi, Hamit Akıncı – Emekli, Hamza Yılmaz – Emekli, Hanife Yüksel, Hasan Güler - İş insanı, Hasan Uyar – İşçi, Hasan Yılmaz - Maden işletmecisi, Hasene İzbasmaz – Emekli, Haycan Demirciyan – Emekli, Hazar Dilaver – Emekli, Helin Çimen - Market Çalışanı, Hidayet Şefkatli Tuksal - Akademisyen, Hilda Çelik – Emekli, Hizan Nur Bucak Batı – Doktor, Hulusi Bilgin – Esnaf, Hülya Akdeniz Aktay - Basın emeklisi, Hülya Karcı – Tiyatrocu, Hülya Üstün – Emekli, Hüseyin Şimşek - Gazeteci yazar, Hüseyin Topaloğlu – Emekli, İbrahim Baykan - Emekli öğretmen, İlay İlkay

İlhan Döğüş - Ekonomist, Dr. İlhan Yiğit - KESK MYK üyesi, İlkay Akkaya - Sanatçı

İlza Mercan - Ev kadını, İnci Duygu - Banka Emeklisi, İnci Hekimoğlu – Gazeteci, İskender Göçmen – İşçi, İsmail Doğan - İşçi Emeklisi, İsmail Koyuncu - İnşaatı mühendisi, İsmail Polat - Emekli öğretmen, İsmail Yumli – Elektrikçi, İştar Gözaydın - Akademisyen, Jale Mildanoğlu - Emekli, Kaan Toksoy – Emekli, Kadir Barut – Tesisatçı,

Kamil Çınar - Elektrik mühendisi, Kazım Kılıç – Müzisyen, Kazım Şaroğlu – Emekli, Kemal Akgün, Kemal Hür - Gazeteci, Kemal Armağan – Emekli, Kemal Başak - Serbest meslek, Kenan Davutoğlu - Görüntü yönetmeni, Kevork Taşkıran, Kevork Yıldız – Kuyumcu, Koray Doğan Urbanlı, Korkut Akın - Yönetmen / yazar, Kuban Altınel – Akademisyen, Kuban Kural - Çerkes aktivist, Levent Sert – Emekli, Levon Bağış, Linda Üçkardeş – Emekli, M. Cânân Arın – Avukat, M. Sina Hıdır, Mamo Polat – Emekli, Manuk Aynalı – Emekli, Mazlum Çetinkaya - Şair ve yazar, Mebuse Tekay, Mehmet Akif Ürün – Emekli, Mehmet Akyıldız - Mekanik Tekniker, Mehmet Ali Coşkun – Emekli, Mehmet Bilal Tekin – Emekli, Mehmet Korkmaz – Gazeteci, Mehmet Rastgele – Yönetici, Mehmet Sait Demir – Gazeteci,Mehmet Salmanoğlu - Sosyolog, Mehmet Ülker – Sinemacı, Mehmet Zencir - Emekli Akademisyen,Mehtap Erol - Sağlık Emekçisi

Melek Erman Köni, Melek Ulugay – Yazar, Menderes Çınar, Akademisyen, Meral Ateşer – Emekli, Meral Camcı,Meral Gürbüz – Emekli, Mert Büyükkarabacak, Mert Selek – Mühendis, Merve Diltemiz Mol – İşletmeci, Meryem Karadaş - Basın Yayın, Metin Sert - Bağışıklık Terapisti, Mevlüt Yarpazoğlu – Emekli, Mine Çavdar – Tasarımcı, Miyase Uysal – Emekli, Muammer Sağır – Emekli, Munise Görgül - Yoga eğitmeni, Murat Erkman – Ekonomist, Murat Sert – Teknisyen, Mustafa Çakar – Yazar, Mustafa Erdoğan – Emekli, Mustafa Ocak – Emekli, Mustafa Olaş – Emekli, Mustafa Paçal - Endüstri , ilişkileri uzmanı, yazar, Mustafa Sirtan – Emekli, Mustafa Şener – Akademisyen, Mustafa Tüzüngüç - Elektronik mühendisi, Mutlucan Güvendir – Edebiyatçı, Müjgan Arpat – Gazeteci, Münir Korkmaz – Öğretmen, Nazar Büyüm, Nazaret Sahakyan – Emekli, Nazif Öztürk – Emekli, Necati Sulhan – Eğitimci, Necdet Oğuz - Elektrik mühendisi, Necdet Taşdemir – Emekli, Nesim Ovadya İzrail, Neslihan Cengiz – Emekli, Nesrin Korkusuz - Emekli Müfettiş, Nesrin Nas - Eski milletvekili, Nesrin Sungur Çakmak –Akademisyen, Neşe Yaşın – Şair, Nevay Samer - Şehir Plancısı, Nevzat Onaran - Gazeteci, yazar, Nigâr Ademyılmaz – Öğretmen, Nihal Yassıkaya, Nihan Aksakallı - Diş Hekimi, Nil Mutluer – Akademisyen, Nilüfer Uğur Dalay – Çevirmen, Noyan Erözçelik, Noyan Ruscuklu – Mimar, Nur Bekata Mardin – Akademisyen, Nuran Maraşlı – Eğitmen, Nuray Yaman – Emekli, Nurcan Karasu – İşsiz, Nurcan Özkaplan, Nureddin Gürman – Mimar, Nurettin Çivici -İşletmeci, Nurhan Zakaryan - Emekli elektronik mühendisi, Nuri Donuk – Emekli, Okan Saftekin – Turizmci, Onur Devrim Üçbaş – Öğrenci, Orhan Alkaya – Sanatçı, Orhan Gazi Ertekin - Avukat , Orhan Siiler, Osman Köker – Yayıncı, Osman Yıldız – Esnaf, Oya Berk, Oylum Bülbül – Çevirmen, Ozan Ekin Gökşin – Mühendis, Ozan Tekin – Mühendis, Ömer Madra, Ömer Tulgan – Müzisyen, Özden Dönmez – Grafiker, Özdeş Özbay, Özgür Başkaya - Tiyatro Yönetmeni, Özgür Ünveren, Özlem Dalkıran – Çevirmen, Pelin Cengiz – Gazeteci, Perihan Koca, Raffi Hermon Araks - Diplomatik gözlemci/muhabir, Rahmi Yıldırım - Gazeteci, Yazar, Ramazan Doğru – İşçi, Raşit Demiröz – İşçi, Rauf Uluç – Sosyolog, Recep Maraşlı – Yazar, Reva Aşık – Eğitmen, Rıdvan Akar – Gazeteci, Rojda Oğuz-Gazeteci, Rudi Pulatyan, Sabahattin Balkanlı – Emekli, Sabit Günaydın - Elektronik Mühendisi, Safiye Erol - Sosyal Danışman, Sami Koç - İnşaat mühendisi, Saniye Açıkel – Pedagog, Savaş Yılmaz – Emekli, Seçkin Kır – Serbest, Seher Erol – Sosyolog, Selahattin Nesipoglu – Emekli,

Selim Mahmutoğlu – Emekli, Selva Sezen – Öğretmen, Sema İnal – Emekli, Sema Bulutsuz, Sema Eker, Semra Somersan – Akademisyen, Serdar Denktaş - Bilgisayar Mühendisi, Serkan Akyıldırım - Serbest meslek, Sevan Ataoğlu, Sevgi Ünlü – Emekli, Sevil Turan, Sevim Çiçek, Sibel Sayın - Ressam dekoratör, Silva Arapyan - Emekli rehber, Sim Campbell – Öğretmen, Sinan Laçiner – Akademisyen, Sinan Tutal – Mühendis, Suat Turan – Emekli, Süleyman Karataş – Mühendis, Şahap Eraslan – Psikolog, Şahika Yüksel, Şengül Çiftçi - STK çalışanı, Şengün Kılıç, Şenol Karakaş – Yazar, Şerif Kaynar – Mühendis, Şükrü Apaydın, Şükrü Hamarat - İnşaat Mühendisi, Tamar Nalcı-Kültür Yöneticisi, Tamer Kayaş – Gazeteci, Taner Akçam – Akademisyen,

Taner Dağdemir - Elektrik Mühendisi, Tayfun Demir – Kütüphaneci, Tayfun Mater - Maden Mühendisi, Tilbe Saran, Tufan Ünlüeser, Tuna Atalay – Emekli, Tuna Emren - Bilim Yazarı, Turgay Kurtsoy - Elektronik Mühendisi, Turhan Cemal – Emekli, Tülay Yıldırım Ede – Gazeteci, Tülin Yıldırım – Mühendis, Ufuk Saka - Maden mühendisi, Ufuk Uras – Akademisyen, Ümit Aktaş – Yazar, Ümit Cizre – Akademisyen, Ümit Gürgöz – Esnaf, Ünal Karasu – Emekli, Üstün Güvener – Emekli, Vecdi Sayar, Veli Beysülen - Emekli, DİSK/Emekli-Sen, Viki Ciprut, Yalçın Alaca – Emekli, Yalçın Ergündoğan - Gazeteci, Yazar, Yasemin Bektaş, Yasemin Kipkurt - İç Mimar, Yasemin Öz – Avukat,

Yekta Yaşaroğlu - Elektronik mühendisi, Yetvart Danzikyan, Yıldıray Oğur – Gazeteci,

Yıldız Önen – Aktivist, Yıldız Süleymanağaoğlu – Emekli, Yılmaz Erkol – İşçi, Yılmaz Topaloğlu - Eski Hopa Belediye Başkanı, Yılmaz Turgut – Ekonomist, Zafer Macit – Emekli, Zehra Şenoğuz, Zeki Murat Güneş – Emekli, Zeki TOMBAK – Emekli, Zeynel A. Çelebi – Mühendis, Zeynep Akıncı, Zeynep Atamer, Zeynep Baran - Sosyal Danışman, Ziya Taner Koçak - Yayıncı