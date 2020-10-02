ASAM, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin yayınladığı bildiride HDP’li Garo Paylan’ı hedef gösterdi

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin bildiri yayımladı. Bazı gazetelerde de ilan olarak yayınlanan bildiride, “Ermenistan BM'nin de ilan ettiği üzere işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal çıkmalıdır. Ermenistan saldırgan tutumuna son vermelidir” çağrısı yapıldı.

Meclis’te dört partinin imzasıyla yayınlanan bildiriye imza koymayan HDP’ye tepki gösterilen açıklamada, “HDP'li Garo Paylan'ın Azerbaycan ve Türkiye'yi hayasızca suçlayan ve Ermenistan'a açıkça arka çıkan sözleri asla kabul edilemez bir ihanetin belgesidir. Bağımsız yargıyı ve TBMM'yi bahsi geçen şahıs hakkında gereğini yapmaya çağırıyoruz” denildi.

Savaş politikalarına karşı her zaman barışın yanında durduğunu söyleyen Paylan, partisini ve kendisini hedef haline getiren bu açıklamayı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.