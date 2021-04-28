Sanatçı Alaeddin Yavaşça hastaneye kaldırıldı

Türk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden 95 yaşındaki Alaeddin Yavaşca'nın konservatuvarda öğrencisi olan Onur Akay, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın durumunun ağır olduğunu duyurarak, sevenlerinden dua istedi.

Akay, "Klasik Türk musikisinin yaşayan en önemli sanatçılarından ve bestekârlarından biri olan değerli hocam Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın, durumunun çok ağır olduğunu öğrendim. Kasım 2018 yılında kalça kırığı ameliyatı olduktan sonra neredeyse iki buçuk yıldır tedavisine hastanede ve zaman zaman yoğun bakımda, zaman zaman da normal odada devam ediliyordu ve doktorları ona çok iyi baktı. Yaşlılığa bağlı olarak durumunun ağırlaştığını öğrendiğim canım hocam için dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Alaeddin Yavaşca kimdir?

1 Mart 1926 yılında Kilis’te dünyaya gelen Yavaşca, Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu’nu bitirdikten sonra Konya Lisesi'nde başladığı lisenin 2 ve 3. sınıflarını İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul’daki birçok hastanede doktorluk ve yöneticilik yaptı.

İlk eserini 1951 yılında bestelemiş olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın dini ve din dışı, saz ve söz eseri olarak 600’ü aşkın bestesi bulunuyor. Ayin-i Şerif’ten, çocuk şarkısına uzanan geniş bir bestekârlık yelpazesine sahip.

Yavaşca; Amerika, İngiltere, Almanya gibi birçok ülkede konserler verdi. Alaeddin Yavaşca’ya Gaziantep Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İTÜ ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce Fahri Doktora, 1991 Yılında ise Devlet Sanatçısı unvanı verildi.