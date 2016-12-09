Sanatatak Okul, Hür Kellecioğlu'nun sergisiyle açılıyor

Sanata ve hayata dair her şeyi okurlarıyla paylaşan Sanatatak, artık yepyeni bir yapılanma içine girerek yıllardır sürdürdüğü online sanat gazetesi Sanatatak’ın, kardeş projesi olan Sanatatak Eğitim'in kapılarını açıyor.

Derslerin Ocak 2017’de başlayacağı Sanatatak Eğitim‘in açılışı Besteci Hür Kellecioğlu‘nun 'Kromatofor' adlı sergisiyle 17 Aralık 2016’da gerçekleşecek. Serginin satışından elde edilecek gelir Kadıköy punk grubu FÖK‘ün albümü için kullanılacak. Sergi 17 Aralık 2016 - 1 Şubat 2017 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Sanatatak Eğitim’in medya ve sanat alanında vereceği atölye ve sertifika eğitimlerinin detaylı programı yakın zamanda www.sanatatak.com üzerinden takip edilebilecek.

*Sanatatak Eğitim: Ali Ferruh Sokak, No: 8, Hasanpaşa, Kadıköy, İstanbul