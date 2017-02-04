Sanatatak eğitim programlarında bazı dersler ücretsiz

Türkiye’nin ilk dijital kültür ve sanat gazetesi sanatatak.com’un Ocak ayında başlattığı Sanatatak Eğitim programlarında bazı dersler “ders destekçileri” sayesinde ücretsiz verilecek.

Derslere yoğun ilgi ve ülkenin ekonomik şartlarını göz önünde bulunduran Sanatatak Eğitim sorumlusu Ayşegül Sönmez, 6 veya 8 haftalık eğitimlerin mimarlık, güzel sanatlar ve sosyal bilimler öğrencilerine ulaşması için ders destekçileri aradığını belirtti.

Bu gelişmeler çerçevesinde Dede Korkut Hikayeleri’nden Games of Thrones karakterine Bir Medeniyet Okuması başlıklı Esra Ertan’ın vereceği 6 hafta boyunca sürecek dersler, Gürsel Tur desteğiyle ücretsiz yapılacak.

11 Şubat’ta başlayacak derse kayıt için sanatatak@gmail.com adresine mesaj atmak yeterli.