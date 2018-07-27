Sanat piyasasındaki ‘erkekler kulübü'ne kanaviçeli protesto

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Kadın sanatçı Katharina Cibulka, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Güzel Sanatlar Akademisi’nin dış cephesini kanaviçeyle kapladı. Avusturyalı sanatçının kanaviçeyle işlediği enstalasyonunda, “Sanat piyasası erkekler kulübü olmaya devam ettikçe ben de feminist olacağım” ifadesi yer aldı.

Schillerplatz’aki okulun dış cephesindeki iş, yenileme çalışmalarının sona ermesi planlanan 2020 yılına kadar sergilenecek. Okulun rektörü Eva Blimlinger, dış cephede yer alan eserle ilgili olarak, “Gitmemiz gerek yol çok uzun, çünkü sanat piyasası hâlâ erkeklerin kontrolünde” yorumunda bulunurken; Cibulka da “Uluslararası sanat piyasasında, kadınlar ve erkekler aynı seviyeye ulaşana kadar üstesinden gelmemiz gereken çok sorun var” dedi.