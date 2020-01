Sanat ile sansasyon arasında paparazziler

İyi bir paparazzi, bulvar basınına satabileceği tek fotoğraf karesi yakalayabilmek için bazen çalıların ardında, bazen pencerelerde, bazen de çöp konteynerlerinin içinde saatlerce bekler. Bu işte en iyi para da yıldızların sarhoş halini, bikinisi üzerine gerektiği gibi oturmamış anını ya da ünlü çiftleri kavga esnasında gösteren fotoğraflar ile kazanılır.

Paparazzi her zaman da kendini gizlemek durumunda değildir. Bazı anlarda ünlüler paparazzinin nerede ise kucağına düşerler. Örneğin uçaktan inmeleri gerektiği zaman. Uçağa yanaşan merdivenin dibinde flaşlar hazır, objektifler kapıya doğru doğrultulmuş halde "av" beklenmektedir.

Paparazziler olmasaydı…

Paparazziler olmasa şüphesiz magazin basını diye bir şey de olmazdı. Magazin basını olmayan bir dünyada da bugünkü anlamda yıldızlar bulunmazdı. Ne kadar eleştirilseler bile paparazziler ünlülere kendilerini gösterebilmelerine imkân sağlayan bir platform sunuyorlar. Ünlü bir manken plajda paparazzilere fazla kiloları ile yakalanırsa bu onun konuşulmasını sağlar. Başarılı bir diyet ise söz konusu mankenin fotoğrafçılara dil çıkararak kutladığı bir zafer anlamına gelir.

Paparazziler, çoğu kez kurbanlarının tüm özel hayat sınırlarını ihlal etmek gibi kötü bir meslek karakterine sahiptirler. Liz Taylor ile Richard Burton'un evlilikleri de magazin basınınca nerede ise bire bir kamuoyunun gözleri önüne seriliyordu. Ancak ünlü ikilinin bu durumdan çok da şikâyetçi oldukları görülmedi. İki taraf için de kârlı olan bir oyundu bu ve oyunu her zaman kurallarına göre oynamayı bilen Liz Taylor, takside giderken aniden patlayan flaşlara bile profesyonel bir gülümseme ile yanıt verebiliyordu.

Brigitte Bardot'a tepki

Bir başka beyaz perde divası Brigitte Bardot ise sürekli paparazzi kuşatması altında yaşamaktan nefret ederdi. Attığı her adımın takip edilmesinden usanan Fransız yıldız magazin basınına tek bir kare bile vermeme kararı aldı. Bunun üzerine Bardot'un evinin önünde eylem yapan paparazziler ellerindeki afişlerden birinde ünlü yıldıza, kariyerinin ilk yıllarını anımsaması yönünde çağrı yaptılar: "1955'te bize ihtiyacın vardı, 1960'da bizi istemiyorsun!"

Paparazzi fotoğrafçılığı ile birlikte yepyeni bir sanat türü ortaya çıktı. Bu tür için fotoğrafın kompozisyonu değil, sadece hız ve o özel anı yakalamak önemli. Sözü edilen fotoğrafların çoğunun kadrajının eğri, netliği kötü ve rahatsız edici öğelerle bezeli olmasının önemi yok. Önemli olan tek şey fotoğrafı çekilen ünlüler.

Şöhret sahibi paparazziler

Paparazzilerden bazıları büyük bir şöhret sahibi olmuşlardır. Bu mesleğin öncülerinden biri de Ron Galella'dır kuşkusuz. O en tepedeki süper starların fotoğraflarını çekmesi ile tanınan bir paparazzi idi. Jackie Kennedy, Audrey Hepburn, Madonna ve Richard Burton gibi isimleri, adeta onların gölgesiymişcesine takip ederdi hiç bıkmadan. Ta ki Marlon Brando'dan çene kemiğinin kırılmasına ve birkaç dişinin dökülmesine neden olan şiddetli bir dayak yiyene kadar. Bu olayın ardından Galella, Amerikan futbolunda kullanılan kasklardan takmaya başladı ve tabi ki Brando'yu takibini sürdürdü.

Rock müziğin ikonlarından İggy Pop'un ünlü paparazzi Brad Elterman tarafından çekilmiş olan fotoğrafı. Elterman, Hollywood'un Rock'n'Roll camiasını çok iyi bilir ve hem rock, hem pop hem de punk grupları tarafından saygı görür, ona fotoğraf çekmesi konusunda ayrıcalıklı davranılırdı. Brad Elterman, mesleğin iç yüzünü anlatan bir kitabın da yazarlarından biri idi: "Shoot the Stars: How to become a Celebrity Photographer" (Yıldızları vur: Nasıl ünlü fotoğrafçısı olunur).

Ünlülerin çöplerini neden karıştırdılar?

Özel hayatında kameraların karşısında olmaktan hiç haz etmeyen Marlene Dietrich'in fotoğrafını çekebilmek bu işin ancak ustalarının başarabileceği bir durumdu. Ancak Pascal Rostain ve Bruno Mouron fotoğraf çekmekle yetinmediler. Ünlülerin çöplerini karıştıran ikili, ayıkladıkları artıkları siyah bir plan üzerine dizip bunu sanat olarak sergilediler ve adeta meslekte bir "çığır" açtılar. Ancak çöpleri kurcalanan ünlüler hiç de memnun değildi bu durumdan. Madonna'nın çamaşırları için hangi yumuşatıcıyı kullandığı kimi ilgilendirirdi ki?

Paparazziler için ünlülerin alışveriş turları da çok önemlidir. Işıltılı dünyaların her zaman bakımlı ve güzel insanlarını alışveriş sırasında makyajsız, sıradan kıyafetleri ile görmek mümkündür çünkü. Böyle anlarda yakalandıklarında da ünlüler genelde stresli ve sinirli olurlar. Paparazzi fotoğraflarının en etkileyicileri bunlardır aslında. Yıldızların sade vatandaş gibi göründükleri kareler.

Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Richard Avedon ise moda dergisi Harper's Bazaar için hazırladığı bir fotoğraf serisinde paparazzi stilini kullanmıştı. Avedon bunun için, en sevdiği manken olan Suzy Parker'ın fotoğrafını, bir hastanenin arka çıkış kapısında bir hemşirenin desteğinde, rejisör Mike Nichols tarafından korunur iken çekmiştir. Bu tabi ki bir enstantanedir ve amaç yalnızca mankenin üzerindeki Yves Saint Laurent marka paltoyu göstermektir.