Sanat Festivali'nde sahne gençlerin

İSTANBUL, (DHA) - NİZAMÜLMÜLK Kültür Sanat Sezonu, Esenler Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle sona erdi. Esenler sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği “ESEV Sanat Festivali”, Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Festival birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Konuşmanın ardından sahne alan Halk Oyunları Kursu öğrencileri, Diyarbakır yöresine ait halk oyunu gösterilerini sergilediler. Gitar Kursu öğrencileri Mikail Karakaya ve Muammer Tanyıldızı ise ESEV eğitmeni Furkan Kuşkaya ile birlikte gitar dinletisi sundu. Bağlama eğitmenleri Hüseyin Yazan ve Ömer Çelik\'in öğrencileri ile birlikte sevilen türküleri seslendirdiği gecede, Edebiyat ve Şiir Atölyesi öğrencisi Nermin Asılsoy kendi yazdığı \"Yüreğini Aç Sevdiğim\" isimli şiiri seslendirdi.

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT

Piyano Kursu öğrencilerinin resitaliyle devam eden gecede, Keman Kursu öğrencileri ve Ney Kursu öğrencileri de performanslarıyla alkış aldılar. Kemençe Kursu öğrencileri, Şan Atölyesi öğrencileri ve THM Korosu öğrencileri de yaptıkları gösterilerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

YETENEKLERİNİ SERGİLEDİLER

Festival kapsamında ESEV öğrencilerinin çalışmalarından oluşan “Karma Sergi” de sanatseverlerle buluştu. ESEV öğrencilerinin Nizamülmülk Kültür Sanat Sezonu’nda gerçekleştirdikleri çalışmalardan seçilen 95 eserin yer aldığı sergide; ahşap rölyef, kağıt rölyef, yağlı boya, kara kalem, kaligrafi, hat, tezhip, ebru, karikatür, fotoğraf ve filografi branşlarından çalışmalar yer alıyor. \"ESEV Karma Sergisi” Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi\'nde 26 Mayıs\'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

EN İYİ OLMAK İÇİN YARIŞTILAR

“Hey Genç Sahne Senin” adlı ses ve yetenek yarışması yarışmasının final programı da festivalde gerçekleşti. ESEV hocalarının jüri üyeliği yaptığı yarışmada, katılımcılar sahnede yeteneklerini sergilediler. Sevilen türkü ve şarkıları Esenler sahnesinde seslendiren gençler, birinci olmak için yarıştılar. Yarışmanın sonunda birinci olan İsmail Gül\'e 1500 TL ikinci olan Gaye Başpınar\'a 1000 TL ve üçüncü olan Mehmet Kılınç\'a da 500 TL değerinde hediye çeki verildi.

ÖĞRENCİLER BİR YILLIK SANAT ÜRETİMLERİNİ SERGİLEDİ

Bu yıl ikincisi gerçekleşen “ESEV Sanat Festivali”, ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür ESEV öğrencilerinin emeklerinin karşılığını aldığı bu özel gecede genç sanatçıların aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kömür, \"Her anne baba için çocuklarının mürüvvetini gördükleri gün hem en sevinçli oldukları hem de en hüzünlü oldukları gündür. Anne ve babalar hem mutlu olurlar hem de hüzünlenirler. Okulların da böyle günleri vardır. İşte bugün biz de ESEV ailesi olarak, bir yıl süren birlikteliğimizin ve ortaya çıkardığımız güzel işlerin kapanışını yapıyoruz. Öğrencilerimizin eserlerini ve emeklerin karşılığını sergiledikleri bu gece bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Hüznün ve sevincin birbirine karıştığı bu gecede tüm öğrencilerimize ve ESEV eğitmenlerimize teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

Esenler\'den gençleri sanatla buluşturan“ESEV Sanat Festivali”, ESEV hocalarının verdiği konser ile son buldu.

(FOTOĞRAFLI)