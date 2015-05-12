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Deutsche Welle

Sanat eserleri satışında rekor kırıldı

İspanyol ressam Pablo Picasso'nun bir tablosu ve İsviçreli heykeltıraş Alberto Giacometti'nin bir heykeli rekor fiyata el değiştirdi.

12 Mayıs 2015 14:05


ABD'nin New York kentindeki Christie's müzayede salonunda yapılan açık artırmada, İspanyol ressam Pablo Picasso'nun "Les femmes d'Alger, Version O" (Cezayirli Kadınlar, Versiyon O) tablosu, 179 milyon 400 bin dolara satıldı. Picasso'nun tablosu böylece açık artırmayla satılan en pahalı tablo oldu.

"Müzayedede satılan en pahalı tablo" unvanı daha önce Francis Bacon'ın Freud üçlemesine aitti. Eser rekor bir fiyatla 142 milyon 405 bin dolara alıcı bulmuştu.

İsviçreli heykeltıraş Alberto Giacometti'nin "Pointing Man" adlı eseri de 141 milyon 300 bin dolara Christie's müzayede salonunda el değiştirdi. Daha önceki rekor yine Giacometti'ye aitti. Heykeltraşa ait "Walking Man" bundan 5 yıl önce Londra'da 104 milyon 300 bin dolara satılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Pablo PicassoAlberto GiacomettiNew YorkChristieVersion O34;Kadınlar VersiyonFrancis Bacon FreudMan34;GiacomettiLondraDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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