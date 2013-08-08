Sanat eserleri Amazon'da satılacak

İnternetin öncü alışveriş şirketlerinden Amazon'un yeni sanat bölümünde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 150'den fazla galerinin 40 binden fazla eseri satışa çıkarılıyor. BBC Türkçe'nin haberine göre Amazon'dan Peter Faircy, başlattıkları bu yeni iş kolu konusunda oldukça heyecanlı. Faircy, "Sanatın heyecanını ve duygusallığını müşterilerimize ulaştırıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Amazon Sanat, galerilere, uzmanlıklarını ve eserlerini milyonlarca müşterimize ulaştırmak için yeni bir fırsat sunuyor" dedi.

Radikal'deki habere görei, Amazon müşterileri, aralarında New York'taki Paddle8, Miami'deki Holden Luntz, San Fancisco'daki McLoughlin Galerisi ve Seatle'daki Catherine Person Galerisi'de olan pek çok galerinin eserlerine ulaşabilecek. Holden Luntz, Amazon'un, Florida merkezli müşteri tabanına yeni müşteriler kazandıracağını belirtti ve "Harika bir galerimiz var ancak yeni dijital çağda, modern sanatın farklı satış modelleri üzerinden el değiştirdiğinin de bilincindeyiz" açıklamasını yaptı. Galeriler, Amazon'un başlattığı girişimle 'yeni bir sanat müşterisi profili' ortaya çıkacağını düşünüyor.

Ancak sanat eserlerinin internet üzerinden satışını desteklemeyen sanat eleştirmenleri de var ve bunun hem sanata hem de sanatçılara verilen değeri düşürdüğünü savunuyor. Amazon'un yeni hizmetini kullanan müşteriler, sanat eserlerini konusuna, kategorilere, sanatçıya ya da sanatsal akımlara göre arayabilecek.

Amazon, tüm sanat eserleriyle ilgili ayrıntılı bilgi ve yüksek çözünürlükte fotoğraflar sunduğunu belirtiyor. Bundan 19 yıl önce sadece kitap satışı yapan bir internet sitesi olarak çalışmaya başlayan Amazon bugün yüzlerce faklı kategoride milyonlarca ürünü kullanıcılarına ulaştırıyor. Şirket, 1999 yılında Southeby's müzayede salonunun yüzde 28'lik hissesini satın almış ve bir ortaklığa başlamıştı. Ancak bu işbirliğinden istedikleri verimi alamamaları sonucu, ortak işlettikleri internet sitesi bir yıl sonra kapanmıştı.