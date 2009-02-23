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Yaşam

Sanal üniversiteden sonra sanal dershane

Türkiye’de sanal eğitim hergeçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Sanal üniversiteden sonra sanal dershane açıldı.

23 Şubat 2009 02:00

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Uzaktan eğitim sistemlerinin gelişmesi ile üniversiteler canlı yayın ile sanal ortamda ders vermeye başlarken, Türkiye’de bir dershane de uzaktan eğitime adım attı

İhtiyaç Yayıncılık, www.uzaktanegitim.com.tr adresinden sanal ortamda, canlı yayında KPSS’ye hazırlık dersleri vermeye başladı.

Uzaktan eğitim hayatın her alanında yaygınlaşmaya başlarken Türkiye’de Gazi Üniversitesi, ODTÜ gibi büyük üniversiteler uzaktan eğitim ile sanal ortamda katılımcı anlayışla öğrencilerine ders veriyor. Bu konuda bir ilki gerçekleştirmek isteyen İhtiyaç Yayıncılık da www.uzaktanegitim.com.tr adresinde kurduğu sitede KPSS sınavına hazırlık derslerini sanal ortamda vermeye başladı. Dershane örnek derse katılmak için KPSS adaylarını da “test sürüşüneö davet etti.

Canlı dersler

İhtiyaç Yayıncılık, söz konusu sisteme 400 bin TL’lik yatırım yaparken, sistemin geliştirilmesi yönünde de yatırımlarına devam edecek. Ayrıca, sanal dershane sistemine geçerek daha ucuza, daha fazla kişinin derslerden yararlanmasını sağlanması hedefleniyor. Söz konusu sistemde, öğrenciler İhtiyaç Yayıncılık’a abone olacaklar ve kendilerine verilen şifre ile internetten derslere girebilecekler. Ders programına göre belli saatlerde verilecek dersleri öğrenciler canlı olarak izleyecek ve derse katılım sağlayacak. Ayrıca öğrenciler, online sınıflarına 7 gün 24 saat ulaşabilecekler.

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