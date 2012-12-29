'Sanal Savaşlar' sergisi açıldı

Fotoğraf sanatçısı Ali Alışır'ın "Sanal Savaşlar" adlı yeni fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, Akaretler Art On İstanbul galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Savaşa dair obje ve sahnelerin, sanallığı görselleştiren dijital ve endüstriyel ürünlerin imajlarıyla buluştuğu “Sanal Savaşlar” serisi, 2 Şubat 2013 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Yerli ve yabancı birçok özel koleksiyonda işleri olan Alışır, günümüzün, ‘sanallık’ ve ‘savaş’ kavramlarını masaya yatırdı.

Alışır, “Sanal Savaşlar” sergisinde, iki temadan yola çıktı. Bunlardan biri savaşların sanallaşması, görselleştirilmesi, sanal sebepler yaratılarak savaşların kurgulanması, basılı ve görsel medya ile sosyal medyanın burada oynadığı rol. Diğeri ise, ‘yeni’ dünyada topla tüfekle yapılan savaşların ötesine geçen siber tehditler ve savaşlar. Sanatçı her iki temayı farklı yöntemlerle görselleştirdi.

Alışır, nesne olarak kimi zaman askeri figürlerin göze çarptığı savaş sahnelerini, kimi zaman da F16, insansız hava araçları ve silahlar gibi askeri mühimmatı dijital imgelerle sentezledi.