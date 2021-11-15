Sanal gerçeklik sergisi ‘VR Future istanbul’, 17 Kasım’da Müze Gazhane’de

T24 Kültür Sanat

Sanal gerçekliği farklı sektörlerin hizmetine sunmak için kurulan ‘Galaxy Network’, tüm dünyada kaliteli sanal gerçeklik (VR) içeriklerini bir araya getirdiği sergisini 17-21 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da da gerçekleştiriyor. İstanbul merkezli sanal gerçeklik ajansı VR Future’ın organizasyonluğunu üstlendiği etkinlik ‘VR Future İstanbul” adıyla Müze Gazhane’nin ev sahipliğinde 17-21 Kasım tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Fahad Rehman ve Virgile Mangiavillano’nun kurduğu VR Future, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu altı ülkede aynı anda gerçekleşecek olan bu etkinlikte dünyanın prestijli uluslararası VR film festivallerinden (Venedik, Cannes, Tribeca, Sundance, Raindance ve Kaohsiung) ödüllü 12 filmden oluşan premium seçkiyi İstanbullu izleyicilere sunmaya hazırlanıyor.

Galaxy Network, küresel çapta tüm izleyiciler için sanal gerçeklik (VR) etkinliklerini kurgulayan ve prestijli ödüllere sahip sanal gerçeklik (VR) projelerini tanıtmak amacıyla kurulmuş bir sanat kurumları topluluğudur. VR Future, teknolojiyi yeni nesil yaratıcılar ve sanatçılar arasında güçlü bir sanatsal ve yaratıcı ortam olarak tanıtmak için VR içerik üretimi, hibe ve eğitim programı yoluyla gelişmekte olan VR endüstrisinin büyümesini ve gelişimini destekleyen bir platformdur.

Programda öne çıkan yapımlar

ISS Uzay Kaşifleri, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yeni bir astronot ekibinin gelişini anlatan, uzayda şimdiye kadar yapılmış en büyük prodüksiyona sahip 360 derecelik bir uzay yolculuğu. Mürettebata özel erişimle iki yıldan fazla bir sürede çekilen film, dünyanın yörüngesindeki yaşamın keyifli, meraklı ve tehlikeli anlarına samimi bir bakış sunuyor. Kazandığı ödüller: Primetime Emmy Ödülü 2021, Olağanüstü İnteraktif Program Sonsuzluk Festivali 2019, ‘IBA Uzay Kamerası için Monolith Ödülü.

African Space Makers, Kenya'nın başkenti Nairobi’da başlayan yolculuk, kurmaca ve kurmaca olmayan unsurlarıyla Afrika'da yapılmış ilk etkileşimli mockumentary yapımdır. Oyuncu olarak cinsiyetinizi seçtikten sonra, göreviniz beş sanatçı/sosyal girişimci/kaykaycı aracılığıyla beş yaratıcı alanı keşfetmek. Gerçek bir şehir kahramanı olan African Space Maker olmanın ne demek olduğunu bu şekilde anlayacaksınız. 2019 Venedik Bienali Financial Gap ve 2020 Venedik VR Expanded’a seçilen yapım, Kasım 2019'da Mombasa'daki African Crossroads etkinliğinde yer aldı.

Gravity VR, Brezilyalı ve Perulu yönetmenlerden oluşan bir ekip tarafından, kaotik bir dünyada interaktif bir vahşi yolculuğu anlatan bir yapımdır. Ayaklarınızın altında hiçbir zemin olmayan gerçeküstü bir evrende duygusal ve heyecan verici bir yolculukta, 15 dakika boyunca serbest düşüşte iki yaşlı kardeşin son anlarına tanık olacaksınız. Kazandığı ödüller: TRIBECA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ, 77. VENEDİK ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ, CANNES MARCHE DU FILM Positron ödül adayı.

Everest VR, Fransız-Amerikan ortak yapımı proje, dünyanın dört bir yanından insanları dünyanın zirvesine bağlayan, herkesin Sanal Gerçeklikte Everest Dağı'na tırmanmayı deneyimleyebileceği sürükleyici bir film. BBC Planet Earth 2 “Mountain” bölümü Olağanüstü Belgesel-Emmy Primetime Ödülü sahibi, CANNES MARCHE DU FILM Positron&VeeR Future ödülü adayı seçildi.

Ayahuasca - Kosmik Journey, Amazon yağmur ormanlarında yerli Shipibo geleneksel şifacı tarafından yönetilen şifalı bitkiler alemlerinde bize görsel bir deneyim sunmak ve bir şamanın bizi transa geçirmesi için yönetmen ve yapımcı Jan Kounen tarafından yazıldı ve yönetildi. Uluslararası animasyon film festivali 'Annecy Fransa'ya seçildi, Raindance'de (Londra, İngiltere) EN İYİ BELGESEL DENEYİMİ ÖDÜLÜ, Cinequest'te (Silikon Vadisi, ABD) EN İYİ ÇEKİM ÖDÜLÜ, Guanajuato Film Festivali, Meksika'da En İyi VR Deneyimi ödüllerine layık görüldü.

Hiç bitmeyen bir tekrarda yaşıyormuş gibi hissettiniz mi? 1940'ların Sao Paulo set modelinde geçen The Line, aşk ve değişim korkusu hakkında etkileşimli bir hikaye. Film, Pedro ve Rosa adlı iki minyatür bebekten oluşan büyülü bir maketin kilidini açmanıza izin verir. Brezilya'da yönetilen ve üretilen The Line Cannes, Venedik, Tribeca, Kaohsiung, Raindance dahil olmak üzere 19 farklı uluslararası festivale seçildi.

Programda yer alan 12 VR filmi, orijinal dillerinde (çoğunlukla İngilizce) gösterilecek ve bazılarında İngilizce altyazı bulunabilecek. Etkinlik sırasında kullanılan tüm ekipmanlar, her kullanım arasında UV ve dezenfektanlarla dezenfekte edilecektir. Giriş ücretsizdir, etkinlik yaş sınırı 10’dur.