Sanal fırsatçılar Kraliyet bebeğini hedef aldı

'Sanal fırsatçılar', İngiltere Kraliyet ailesinin yeni bebeği Prens George'un ismi açıklanır açıklanmaz, bu ismi içeren internet alan adlarını kaydettirmek için akın etti.

Bebeğin isminin açıklanmasından çok kısa bir süre sonra GeorgeAlexanderLouis.com ve princegeorgecambridge.co.uk alan adları kayıtlara girmişti.

Alan adları kaydeden şirket Names.co.uk, içinde George ismi geçen alan adlarının satışında yüzde 106,9 oranında artış yaşandığını açıkladı.

Kraliyet bebeğinin adını içeren alan adlarından birini satın alan bir kişi, kısa süre sonra bu alan adını 10 bin sterlinden satışa çıkardı.

Matt James, hrhprincegeorgecambridge.co.uk alan adını, bebeğin isminin açıklandığı 24 Temmuz günü satın aldı.

James, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Pek çok İngiliz gibi ben de televizyona yapışmış gelişmeleri izliyordum. Bir anda 'Prensin adını içeren bir alan adının satış potansiyeli olabilir' diye düşündüm" dedi.

Sahip olduğu alan adının 10 bin sterline satılması durumunda bu paranın yarısını William ve Kate'le ilişkili bir yardım kurumuna bağışlayacağını söyledi.

Names.co.uk, 22-25 Temmuz tarihleri arasında içinde "Royal" (Kraliyet), "baby" (bebek), "HRH" (His Royal Highness - Ekselansları), "Prince" (Prens), "Geroge", "Alexander" ve "Louis" kelimelerinin geçtiği 413 alan adının kayıtlara geçirildiğini açıkladı.

'Sanal fırsatçılar', kendi markalarını korumak isteyen şirketler için ciddi bir sorun yaratıyor.

Google gibi pek çok şirket, herhangi bir yüz kızartıcı durumla karşılaşmamak için, googlesucks.com (berbat Google) gibi yüzlerce alan adını satın alıyor.

Öte yandan siber fırsatçılar, pek çok büyük şirketin alan adlarını satın alarak 'yemle bilgi korsanlığı' (phisihing) olarak bilinen ve kullanıcılara gerçek bir internet sitesinde oldukları izlenimi veren sahtekârlık için de kullanıyorlar.

Alan adlarından sorumlu olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN), kısa süre sonra, .google ve .apple gibi şirketlere özel alan uzantılarını kullanıma açmaya hazırlanıyor. BBC de .bbc alan uzantısı için başvuruda bulundu.

BBCTürkçe