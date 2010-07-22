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Yaşam

Sanal alemde 'gurbet derbisi' geyikleri

FB'li taraftarların buluşma noktaları olan internet sitelerinde G.Saray hakkında alaycı ifadeler kullanıldı.

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Dün oynanan Spor Toto Dostluk maçı Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlanırken karşılaşmanın ardından özellikle sarı lacivertli taraftarların buluşma noktaları olan internet sitelerinde G.Saray hakkında alaycı ifadeler kullanıldı...


İşte o geyiklerden bazıları;


Yiiteer yaaaa.. Yiteerr artık.. Bu ne yaaaaa...


Hani artık zayıf takımlarla hazırlık maçı yapılmayacaktık.


10 kişi 6-0‚ 10 kişi gurbette‚ 3 avans 4 te biter‚ Sami Yen'de sulu parti... Liste uzar gider.. Eee tabi monotonlaşınca şart böyle fanteziler..


Selçuk'u da çıkardık yine yenemediler..daha ne yapsak ki ?


O kadar dedim son hazırlık maçımızı güclü bir takımla oynayalım diye...


Galatasaray'ı daha önce 11 kişiyle test etmiştik, bu kez de 10 kişiyle test ettik.


İnşallah seneye de böyle bir hazırlik maçı düzenlerler ama yer olarak uzayi seçsinler..


Sevinmedim bile‚ sonucu her zamanki gibi belli bir maçtı..


Fenerbahçe bundan sonra ki maçta 9 kişi oynasın. Belki berabere kalabilirler..


Hakem bile alamadı ''Dostumuzu'' elimizden..


Hastaneye kaldırın hastaneye...


Kader bile bu kadarını yazmaz, bu işte bi iş var..


Almanya fantazisi, balayı ne derseniz deyin..


Dedik değil mi, bildiğiniz bir spor varsa onu yapalım diye... Şimdi korkuyorum yarın bir gün sutopu branşı açarız ve gene yeneriz bunları diye...


Haydi Galatasaraylılar koşa koşa müzeye, UEFA kupasına bakmaya..


Bir dahaki sefere kıta değiştirsinler bizi yenmek için. Mesela Afrika'da filan oynayalım. O da yetmezse aya çıkalım. Gerçi sonuç değişmeyecek ama umut fakirin ekmeğidir işte....


Biz bıktık‚ adamlar bıkmadılar yahu..

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