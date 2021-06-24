San Sebastián Film Festivali, oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldırdı. Festival, bu yıl oyuncu ödüllerini kadın ve erkek olarak ikiye ayırmayacak, En İyi Başrol Performansı ve En İyi Yardımcı Oyuncu Performansı şeklinde ödüllendirecek.

Geçtiğimiz yıl Berlin Film Festivali’nin aynı yönde attığı adımdan sonra San Sebastián Film Festivali de oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldırdı. Bu yıl 17-25 Eylül tarihleri arasında 69’uncusu düzenlenecek festivalde oyuncu ödülleri, kadın ve erkek olarak ikiye ayrılmayacak. Gümüş Kabuk Ödülü En İyi Başrol Performansı ve En İyi Yardımcı Oyuncu Performansı şeklinde sahiplerine verilecek.

Filmloverss'ın aktardığına göre Festival Direktörü José Luis Rebordinos konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda cinsiyetin artık performansları değerlendirirken dikkate alınacak bir kriter olmadığını düşündüklerinden bahsederken Berlin Film Festivali’ndeki dostlarının açtığı yolu takip edeceklerini ve içinde bulunduğumuz zamanın getirdiği değişikliklere ayak uyduracaklarını söyledi. Sözlerine daha adaletli ve eşitlikçi bir toplum için gelişmeyi sürdürmek zorunda olduklarını düşündüklerini belirterek devam etti.

Bu kararıyla önemli bir adım atan festival yönetimi aynı zamanda bu tercihin kendilerini kadın veya erkek olarak tanımlamayan sanatçılara ve yardımcı oyuncu performanslarına alan açacağını düşündüklerini belirtti. Zira yeni kurallara göre jüri üyeleri Gümüş Kabuk Ödülü'nü yardımcı oyuncu ve başrol kategorilerinde birden fazla sanatçıya takdim edebilecek.

Açıklama, festivalin bu yıl Sigourney Weaver’a yer veren resmi afişinin yayınlanmasıyla aynı zamanda yapıldı. Festivalin resmi afişlerinde daha önce Willem Dafoe, Penélope Cruz ve Isabelle Huppert gibi isimlere yer verilmişti.

Bu yıl 69. kez gerçekleşecek festival için hazırlıklar yavaş yavaş başlarken festival yönetimi içinde bulunduğumuz salgın döneminin gerekli kıldığı önlemleri alarak fiziksel bir festival gerçekleştirmek istediklerini belirtti.