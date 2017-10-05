San Juan Belediye Başkanı, Trump'ın 'edepsiz' suçlamasına tişörtüyle yanıt verdi

Çeviri - Gonca Tokyol

Porto Rikolu yerel yöneticiler ile ABD Başkanı Donald Trump arasında, Maria kasırgasının yarattığı felaketin ardından başlayan gerilim devam ediyor. ABD Başkanı’nın “Demokratların talebiyle kendisine karşı edepsizlik yaptığını” savunduğu San Juan Belediye Başkanı Carmen Yulin Cruz, çarşamba günü katıldığı televizyonda yayınlanan bir röportaja, üzerinde “nasty” (edepsiz) yazan bir tişörtle katıldı.

Univision kanalında yayınlanan Al Punto programında Jorge Ramos’un sorularını yanıtlayan Cruz, “Asıl edepsizlik birilerinin Porto Riko halkına sırtını dönmesi olur” dedi.

MSNBC yayınına da aynı tişörtle katılan Belediye Başkanı, Trump’ın Porto Riko’ya yaptığı ziyareti de eleştirdi. ABD Başkanı’nın ziyaretini “halka ilişkiler toplantısı” olarak nitelendiren Cruz, “Açıkçası, onun insanlara havlu peçete ve yardım malzemelerini fırlattığı tiksindirici ve korkunç görüntü, Amerikan ruhunu yansıtmıyor” diye konuştu.

Cruz, ülkenin altyapı sistemine büyük zarar veren Maria kasırgasının ardından merkezi yönetimin yardımlarını eleştirmişti. Porto Riko’daki yerel yöneticileri “zayıf liderlik yetenekleri” gösterdiğini savunan Trump ise San Juan Belediye Başkanı ve diğer yöneticilerin çalışanlarını yardım etmeye yönlendirmek konusunda başarısız olduğunu iddia etmişti. ABD Başkanı, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “San Juan Belediye Başkanı sadece birkaç gün önce iltifatlar yağdırıyordu, şimdi ise Demokratlar ona Trump’a karşı edepsiz olması gerektiğini söylediler” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte Porto Riko’yu ziyaret eden Trump’ın konuşmasında “güzel havayı övmesi” ve felaketzedelere basketbol topu atar gibi peçete fırlatması tepki çekmişti.