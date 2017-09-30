Trump’tan kasırganın yaralarını sarmaya çalışan Porto Rikolu yöneticilere: Zayıf liderlik sergilediniz

Gonca Tokyol

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin altyapı sistemine büyük zarar veren Maria kasırgasının ardından Porto Riko’daki yerel yöneticileri “zayıf liderlik yetenekleri” gösterdiğini söyledi. Trump, San Juan Belediye Başkanı ve diğer yöneticilerin çalışanlarını yardım etmeye yönlendirmek konusunda başarısız olduğunu savundu.

New Jersey’deki bir golf kulübünde bulunan Trump, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “San Juan Belediye Başkanı sadece birkaç gün önce iltifatlar yağdırıyordu, şimdi ise Demokratlar ona Trump’a karşı kirli olması gerektiğini söylediler” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, “San Juan Belediye Belediye Başkanı ve çalışanlarını yardım etmeye yönlendiremeyen Porto Riko’daki diğerleri çok zayıf liderlik yetenekleri sergilediler” diye ekledi.

“Her şeyin onlar yerine yapılmasını istiyorlar ama bu toplumun çabası olmalı” diyen Trump, Porto Riko’daki 10 bin federal yetkilinin muhteşem bir iş yaptığını kaydetti.

Porto Riko’nun en büyük kenti olan San Juan’ın Belediye Başkanı Carmen Yulín Cruz, cuma günü yaptığı basın toplantısında federal yönetimin yardımlarını eleştirerek, “Dün gece elimize 4 palet su, 3 palet yemek ve 12 palet de çocuk maması geldi. Onların hepsini, dereden su içen insanların bulunduğu Comerio’daki vatandaşlara verdim. Artık kibar olmakla işim bitti. Politik doğruculuk yapmaya son veriyorum. Deliler gibi kızgınım” diye konuşmuştu.

Geçen hafta çarşamba günü Porto Riko’ya ulaşan 4. seviyedeki Maria kasırgası, ülkenin elektrik sisteminin neredeyse tamamını kullanılmaz hale getirmişti. En az 16 kişi hayatını kaybederken, yıkımın boyutlarını tam anlamıyla tespit etmenin mümkün olmadığını kaydeden Porto Riko Valisi Ricardo Rosello, “Pratikte, eyaletin önümüzdeki ay boyunca hiçbir geliri olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.